Андрей Джеджула снова стал папой: нежные фото малышки из роддома

Андрей Джеджула и Юлия Леус стали родителями - у пары сегодня родилась дочка. Многомесячный период скандалов между украинским ведущим и его супругой моделью закончился с появлением на свет их совместного ребенка, которого счастливые мама и папа уже показали на фото из роддома.

Девочке уже выбрали имя - Адель. Об этом рассказал сам шоумен в своем Instagram .

Джеджула также признался, что присутствовал на родах.

"Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" - написал ведущий.

Андрей Джеджула с женой Юлией Леус и новорожденной дочкой Аделиной (фото: instagram.com/djedjula)

Как уточнил Андрей, который сегодня стал папой во второй раз, девочка родилась утром в 6:48. Вес ребеночка 3840 г, рост 55 см.

"Добро пожаловать, наша малышка, Адель!" - пишет ведущий.

Андрей Джеджула стал папой во второй раз (фото: instagram.com/djedjula)

Для Юлии Леус малышка тоже стала вторым ребенком - у модели уже есть взрослая дочь от первого брака.

Андрей Джеджула показал фото из роддома (фото: instagram.com/djedjula)

Счастливая мама опубликовала в Instagram нежное фото с новорожденной из киевского роддома.

"Это любовь", - трогательно подписала она снимок, на котором обнимает доченьку.

Юлия Леус показала новорожденную дочку (фото: instagram.com/yla__yla)

В сети горячо поздравляют сияющих от счастья родителей, осыпают их комплиментами, и желают малышке Аделине здоровья и счастья.