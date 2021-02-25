Андрей Джеджула снова стал папой: нежные фото малышки из роддома
Андрей Джеджула и Юлия Леус стали родителями - у пары сегодня родилась дочка. Многомесячный период скандалов между украинским ведущим и его супругой моделью закончился с появлением на свет их совместного ребенка, которого счастливые мама и папа уже показали на фото из роддома.
Девочке уже выбрали имя - Адель. Об этом рассказал сам шоумен в своем Instagram.
Джеджула также признался, что присутствовал на родах.
"Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" - написал ведущий.
Андрей Джеджула с женой Юлией Леус и новорожденной дочкой Аделиной (фото: instagram.com/djedjula)
Как уточнил Андрей, который сегодня стал папой во второй раз, девочка родилась утром в 6:48. Вес ребеночка 3840 г, рост 55 см.
"Добро пожаловать, наша малышка, Адель!" - пишет ведущий.
Андрей Джеджула стал папой во второй раз (фото: instagram.com/djedjula)
Для Юлии Леус малышка тоже стала вторым ребенком - у модели уже есть взрослая дочь от первого брака.
Андрей Джеджула показал фото из роддома (фото: instagram.com/djedjula)
Счастливая мама опубликовала в Instagram нежное фото с новорожденной из киевского роддома.
"Это любовь", - трогательно подписала она снимок, на котором обнимает доченьку.
Юлия Леус показала новорожденную дочку (фото: instagram.com/yla__yla)
В сети горячо поздравляют сияющих от счастья родителей, осыпают их комплиментами, и желают малышке Аделине здоровья и счастья.
- Девочка, дочь, супер! Поздравляю от всего сердца!
- Поздравляю вашу семью!
- Поздравляем с долгожданной девочкой, крепкого здоровья малышке
- Поздравляю!!! Это такое счастье!!! Такой кайф, браво!!! Ура!! Пусть будет в доме смех, свет и радость.
Ранее сообщалось, что незадолго до родов жена Джеджулы Юлия Леус сделала признание об отношениях с шоуменом.
Напомним также, что Андрей Джеджула не хочет давать развод беременной жене, несмотря на проблемы в браке.