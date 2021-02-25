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Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 11:33
Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус (фото: instagram.com/yla__yla)
Автор: Володимир Костирін

Андрій Джеджула та Юлія Леус стали батьками - у пари сьогодні народилася донька. Багатомісячний період скандалів між українським ведучим і його дружиною моделлю закінчився з появою на світ їх спільної дитини, яку щасливі мама і тато вже показали на фото з пологового будинку.

Дівчинці вже вибрали ім'я - Адель. Про це розповів сам шоумен у своєму Instagram.

Джеджула також зізнався, що був присутній на пологах.

"Відчув усе від першої схватки моєї дружини й до першого подиху моєї донечки! Падаємо з ніг!" - написав ведучий.

Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус і новонародженою донькою Аделіною (фото: instagram.com/djedjula)

Як уточнив Андрій, який сьогодні став батьком вдруге, дівчинка народилася вранці о 6:48. Вага дитини 3840 г, зріст 55 см.

"Ласкаво просимо, наша маленька, Адель!" - пише ведучий.

Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Андрій Джеджула став батьком вдруге (фото: instagram.com/djedjula)

Для Юлії Леус маля теж стало другою дитиною - у моделі вже є доросла донька від першого шлюбу.

Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Андрій Джеджула показав фото з пологового будинку (фото: instagram.com/djedjula)

Щаслива мама опублікувала в Instagram ніжне фото з новонародженою із київського пологового будинку.

"Це любов", - зворушливо вона підписала знімок, на якому обіймає маленьку донечку.

Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Юлія Леус показала новонароджену доньку (фото: instagram.com/yla__yla)

У мережі гаряче вітають сяючих від щастя батьків, обсипають їх компліментами, і бажають маляті Аделіні здоров'я і щастя.

  • Дівчинка, дочка, супер! Вітаю з усього серця!
  • Вітаю вашу родину!
  • Вітаємо з довгоочікуваною дівчинкою, міцного здоров'я маляті
  • Вітаю!!! Це таке щастя!!! Такий кайф, браво!!! Ура!! Нехай буде в домі сміх, світло і радість.

Раніше повідомлялося, що незадовго до пологів дружина Джеджули Юлія Леус зробила зізнання про стосунки з шоуменом.

Нагадаємо також, що Андрій Джеджула не хоче давати розлучення вагітній дружині, незважаючи на проблеми в шлюбі.

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