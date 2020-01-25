Активный и любознательный: принц Луи "познакомился" с динозавтрами в лондонском музее

Кейт Миддлтон на этой недели была занята рабочими поездками, ведь у нее имеется важная миссия – "социальный тур" по Великобритании. Пока герцогиня Кембриджская в разъездах, ее младший сын, принц Луи, котрому в апреле исполнится два года, не сидит без дела. Малыш вместе с няней посетил Музей науки в Лондоне и, похоже, остался в полном восторге от экспозиции.

Мальчик заметно подрос и стал очень похож на старшего брата принца Джорджа. Он оказался активным и любознательным. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма с интересом рассматривал экспонаты музея и изучал динозавров. На нем – стильный пуховик темно-синего оттенка, штаны и ботиночки от Nike.

Скриншот фото: instagram.com/duchess_of_cambridge_catherine

Предположительно, в это время мама принца Луи, герцогиня Кембриджская посетила детский центр Кардиффа. В среду, 22 января, она приехала в столицу Уэльса. Кетрин показала эффектный деловой лук, состоящий из классического двубортного пальто от бренда Massimo Dutti, черной водолазки, длинной юбка-плиссе с "леопардовым" принтом от бренда Zara, на ногах – черные замшевые сапоги.

К слову, во время поездки в бирмингемский детский интерактивный мини-город и Научный музей герцогиня Кембриджская продемонстрировала удачный модный ход, который поможет казаться выше и стройнее. Она появилась на людях в блузе в сине-бирюзовых тонах с бантом на вороте от бренда Tabitha Webb и черных брюках-клеш с завышенной линией талии. Обувь – лаконичные лодочки на шпильке.

Стильный деловой образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена вопросом помощи матерям и детям и социальными проблемами британских семей. В рамках своей миссии на 2020 год герцогиня Кембриджская заявляет: "Как родитель, я знаю, насколько мы дорожим будущим здоровьем и счастьем наших детей. Я хочу изучить ключевые проблемы, затрагивающие наши семьи и коллективы, чтобы я могла сосредоточить свою работу на тех вопросах, которые больше всего требуют решений"