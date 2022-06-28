9 типов мужчин, от которых надо держаться подальше. Иначе будете страдать

Психологи говорят, что с определенными типами мужчин очень сложно построить личное счастье. Эксперты выделяют несколько типов, которых лучше избегать, чтобы потом не страдать.

Плохой парень

Плохие парни, как известно, нравятся большинству женщин: они смелые, они провокационные и опасные - эти моменты очень привлекательны в начале отношений. Но как только женщина начинает думать о чем-то посерьезнее, лучше выбрать хорошего парня.

Даже если кажется веселым заниматься чем-то опасным и увлекательным с молодым привлекательным парнем, ни одна женщина не будет счастлива сама воспитывать детей, пока ее мужчина где-то завеялся в поисках острых ощущений.

Культурист

Мужчины с хорошей фигурой и сексуальным телом всегда были популярными. Нет ничего плохого в том, чтобы мужчина ухаживал за собой и прилагал усилия, чтобы выглядеть лучше других.

Но когда одержимость мужчины собственной красотой становится маниакальной, когда он обновляет свой профиль в Instagram своими новыми фотографиями из тренажерного зала каждые 5 минут, его женщина просто не чувствует себя любимой и вряд ли захочет посвятить свою жизнь этому эгоистическому нарциссу.

Мамин мальчик

Нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы мужчина любил свою мать. Более того, некоторые женщины считают, что мужчина, который любит и уважает свою маму, скорее всего, будет любить и уважать свою жену. И это в какой-то степени правда.

Но если он звонит маме каждый раз, когда вы ссоритесь, если его мама все еще оплачивает его счета. Если мужчина хочет, чтобы его девушка/жена попросила совета у матери... Это все признаки того, что мама вашего мужа - главная женщина в его жизни, и вы вряд ли когда-нибудь сможете ее заменить.

Неудачник

Большинство женщин не смогут быть счастливыми с мужчинами, на которых они не смогут рассчитывать, когда им нужна помощь, которые не очень заботятся о том, чтобы получить какую-то работу, живут с родителями и за их счет.

Ведь настоящий мужчина должен иметь возможность обеспечить свою семью, иначе ему не стоит даже думать о ее создании.

Ребенок

Когда мужчина не может самостоятельно принять ни одного взрослого решения, или же обижается всякий раз, если вы быстро не отвечаете на его сообщение. Когда он не может понять, что вы можете не согласиться с его точкой зрения и воспринимает это слишком лично, скорее всего, вы очень быстро потеряете интерес к этому мужчине.

Гуляка

Кажется очевидным, что ни одна женщина не сможет жить с мужчиной, который постоянно ей изменяет. Проблема в том, что не все знают, что их предают.

Он выходит из комнаты всякий раз, когда ему нужно позвонить? Он отказывается брать вас с собой на вечеринку? Вы постоянно находите в его машине случайные женские вещи, которые не принадлежат вам? Если ваш ответ "Да", вам стоит подумать о серьезном разговоре со своим мужчиной.

Подкаблучник

Конечно, некоторые женщины любят быть авторитетом в своих семьях. Но мужчины, которые не имеют собственного мнения, просто даже не сексуальны.

Человек, который соглашается на что-либо, что говорит или хочет женщина, даже если в глубине души он не согласен, никогда не будет противоречить женщине, который ждет, что женщина примет решение за него, вряд ли будет хорошим спутником.

Контроллер

Серьезные отношения не обязательно означают, что вам нужно буквально каждую секунду проводить вместе. Каждому человеку нужно немного свободы. Даже если люди безумно влюблены, им все равно нужно время врозь.

Человек, который контролирует каждый ваш шаг, который позвонит вам тысячу раз, когда вы пойдете на кофе со своими подругами, который не позволит вам работать, чтобы не потерять вас из поля зрения, который постоянно проверяет ваш телефон, быстро доведет вас до нервного срыва.

Эмоционально глухой

Некоторые мужчины похожи на закрытые книги - никогда не знаешь, что у них на уме, они никогда не начинают разговор, никогда не смеются над вашей шуткой и не делают никаких попыток делать вид, будто как-то реагируют на то, что вы говорите.