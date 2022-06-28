9 типів чоловіків, від яких треба триматися подалі. Інакше будете страждати

Психологи кажуть, що з певними типами чоловіків дуже складно побудувати особисте щастя. Експерти виділяють кілька типів, яких краще уникати, аби потім не страждати.

Поганий хлопець

Погані хлопці, як відомо, подобаються більшості жінок: вони сміливі, вони провокаційні і небезпечні, ці моменти дуже привабливі на початку відносин. Але як тільки жінка починає думати про щось серйозніше, краще обрати хорошого хлопця.

Навіть якщо здається веселим займатися чимось небезпечним і захоплюючим з молодим привабливим хлопцем, жодна жінка не буде щаслива сама виховувати дітей, поки її чоловік десь завіявся в пошуках гострих відчуттів.

Культурист

Чоловіки з гарною фігурою і сексуальним тілом завжди були популярними. Немає нічого поганого в тому, щоб чоловік доглядав за собою і докладав зусиль, щоб виглядати краще за інших.

Але коли одержимість чоловіка власною красою стає маніакальною, коли він оновлює свій профіль в Instagram своїми новими фотографіями з тренажерного залу кожні 5 хвилин, його жінка просто не відчуває себе коханою і навряд чи захоче присвятити своє життя цьому егоїстичному нарцису.

Мамин хлопчик

Немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб чоловік любив свою матір. Більш того, деякі жінки вважають, що чоловік, який любить і поважає свою матір, швидше за все, буде любити і поважати свою дружину. І це в якійсь мірі правда

Але якщо він телефонує мамі щоразу, коли ви сваритеся, якщо його мама все ще оплачує його рахунки, якщо чоловік хоче, щоб його дівчина/дружина попросила поради у матері... Це все ознаки того, що мама вашого чоловіка - головна жінка в його житті, і ви навряд чи коли-небудь зможете її замінити.

Невдаха

Більшість жінок не зможуть бути щасливими з чоловіками, на яких вони не зможуть розраховувати, коли їм потрібна допомога, які не дуже піклуються про те, щоб отримати якусь роботу, живуть з батьками та їхнім коштом.

Адже справжній чоловік повинен мати можливість забезпечити свою сім’ю, інакше йому не варто навіть думати про її створення.

Дитина

Коли чоловік не може самостійно прийняти жодного дорослого рішення, або ж ображається щоразу, якщо ви швидко не відповідаєте на його повідомлення. Коли він не може зрозуміти, що ви можете не погодитися з його точкою зору і сприймає це занадто особисто, швидше за все, ви дуже швидко втратите інтерес до цього чоловіка.

Гуляка

Здається очевидним, що жодна жінка не зможе жити з чоловіком, який постійно їй зраджує. Проблема в тому, що не всі знають, що їх зраджують.

Він виходить із кімнати щоразу, коли йому потрібно подзвонити? Він відмовляється брати вас з собою на вечірку? Ви постійно знаходите в його машині випадкові жіночі речі, які не належать вам? Якщо ваша відповідь "Так", вам варто подумати про серйозну розмову зі своїм чоловіком.

Підкаблучник

Звичайно, деякі жінки люблять бути авторитетом у своїх сім’ях. Але чоловіки, які не мають власної думки, просто навіть не сексуальні.

Чоловік, який погоджується на що-небудь, що говорить або хоче жінка, навіть якщо в глибині душі він не згоден, який ніколи не буде суперечити жінці, який чекає, що жінка прийме рішення за нього, навряд чи буде хорошим супутником.

Контролер

Серйозні стосунки не обов’язково означають, що вам потрібно буквально кожну секунду проводити разом. Кожній людині потрібно трохи свободи. Навіть якщо люди божевільно закохані, їм все одно потрібен час нарізно.

Чоловік, який контролює кожен ваш крок, який подзвонить вам тисячу разів, коли ви підете на каву зі своїми подругами, який не дозволить вам працювати, щоб не втратити вас з його поля зору, який постійно перевіряє ваш телефон, швидко доведе вас до нервового зриву.

Емоційно глухий

Деякі чоловіки схожі на закриті книги - ніколи не знаєш, що у них на думці, вони ніколи не починають розмову, ніколи не сміються з вашого жарту і не роблять жодних спроб вдавати, ніби якось реагують на те, що ви говорите.