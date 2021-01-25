70 відсотків зору вже втрачено: Сніжана Бабкіна розповіла про хворобу чоловіка

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

В українського музиканта Сергія Бабкіна діагностували серйозне захворювання очей. Він почав втрачати зір і зараз готується до складної операції в Австрії. Бабкіни зараз перебувають в очікуванні, аби вилетіти за кордон.

Дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла, що стан чоловіка погіршується з кожним днем. На своїй сторінці Instagram вона повідомила, яка ситуація зараз і зізналася, що саме жахливе у хворобі Сергія це те, що вона відбувається приховано і непомітно.

"Очікування 1 лютого, коли ми зможемо вилетіти. Ми б вилетіли ще вчора, але у зв'язку з цими карантинними труднощами, ми не можемо фізично цього зробити, і клініка записала нас аж 2-го. З 2-го до 5-го буде проводитися їх діагностика. Німці нікому не довіряють, будуть робити свою і на 5 число вже призначена операція. Найголовніше, щоб до 5-го не втратити те, що ми маємо", - пояснила Сніжана Бабкіна.

Сніжана і Сергій Бабкіни(Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Вона додала, що за тиждень Сергій Бабкін втратив ще 20 відсотків зору і він добре бачить далеко, а ось поблизу – зовсім погано.

"А що ми маємо зараз. Тиждень тому було -50 відсотків центрального зору. На вчорашній момент — мінус 70 відсотків вже втрачено. Але саме підступне те, що це не відчувається. Тобто близько Сергій став погано бачити. А далеко він бачить добре. І десь позаду, на задній стінці, відбувається цей жахливий процес. Але він відбувається так приховано, що ти його не відчуваєш і просто в певний момент тебе можуть виключити", - пояснила дружина музиканта.

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