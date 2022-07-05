6 причин, по которым женщина бросает мужчину, даже если любит

Ощущение одиночества

Как говорят психологи, некоторые женщины естественно считают своего спутника приоритетом, и такого же отношения они хотят в ответ. Когда женщина дает максимум внимания мужчине, столько же она хочет и получать.

Но когда это желание не удовлетворяется, невозможно полноценно развивать отношения. Несмотря на чувства, разрыв неизбежен.

Дефицит внимания

Для большинства женщин важно выражать эмоции словами. Быть понятыми, выслушанными партнером чрезвычайно важно. Важны простые жесты общения и внимания.

Но когда все их слова остаются неуслышанными, они не могут долго терпеть такое издевательство.

Отсутствие уверенности в себе

Женщины должны чувствовать себя желанными, даже если они находятся в отношениях в течение длительного времени. Им, как и мужчинам, необходимо чувствовать себя уникальными и любимыми.

Если нет, они могут решить пойти дальше и найти партнера, который найдет время, чтобы оценить их.

Значительное жизненное изменение

В жизни может произойти всякое: болезнь, смерть или любое другое изменение может коснуться нас в любое время.

Женщина может принять решение оставить мужчину, если он недостаточно поддерживает ее. Если мужчина с ней в радости, а в горе исчезает - такой мужчина ничего не стоит.

Рутина

Всем парам нужны сюрпризы, эмоции, чтобы жить, а не просто существовать. Скука может разрушить отношения быстрее, чем вы думаете.

Рутина и угасание страсти - одни из первых причин разрыва для женщин.

Физическое отсутствие

Женщины обладают способностью взять на себя все, если надо - дом, дети, заработок. Наше общество эволюционировало: иметь рядом мужчину уже не воспринимается как потребность. Сейчас это настоящий, осознанный выбор. Физическое присутствие важно в том смысле, что поддержка спутника жизни важна как психологически, так и физически.

Если вы дадите женщине слишком много пространства, она поймет, что может справиться и без вас.