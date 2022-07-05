6 причин, через які жінка кидає чоловіка, навіть якщо кохає

Відчуття самотності

Як кажуть психологи, деякі жінки природно вважають свого супутника пріоритетом, і такого ж ставлення вони хочуть у відповідь. Коли жінка дає максимум уваги чоловікові, стільки ж вона хоче й отримувати.

Але коли це бажання уваги не задовольняється, неможливо повноцінно розвивати стосунки. Незважаючи на почуття, розрив неминучий.

Дефіцит уваги

Для більшості жінок важливо виражати емоції словами. Бути зрозумілими, вислуханими партнером надзвичайно важливо. Важливі прості жести спілкування та уваги.

Але коли всі їхні слова залишаються непочутими, вони не можуть довго терпіти таке знущання.

Відсутність впевненості в собі

Жінки повинні відчувати себе бажаними, навіть якщо вони перебувають у стосунках протягом тривалого часу. Їм, як і чоловікам, необхідно відчувати себе унікальними та коханими.

Якщо ні, вони можуть вирішити піти далі та знайти партнера, який знайде час, щоб оцінити їх.

Значна життєва зміна

У житті може статися всяке: хвороба, смерть чи будь-яка інша зміна може торкнутися нас у будь-який час.

Жінка може прийняти рішення залишити чоловіка, якщо він недостатньо підтримує її. Якщо чоловік з нею у радості, а в горі зникає - такий чоловік нічого не вартий.

Рутина

Усім парам потрібні сюрпризи, емоції, щоб жити, а не просто існувати. Нудьга може знищити стосунки швидше, ніж ви думаєте.

Рутина і згасання пристрасті - одні з перших причин розриву для жінок.

Фізична відсутність

Жінки мають здатність взяти на себе все, якщо треба - дім, діти, заробіток. Наше суспільство еволюціонувало: мати поруч чоловіка вже не сприймається як потреба. Зараз це справжній, усвідомлений вибір. Фізична присутність важлива в тому сенсі, що підтримка супутника життя є важливою як психологічно, так і фізично.

Якщо ви дасте жінці занадто багато простору, вона зрозуміє, що може впоратися і без вас.