5 ошибок, которые испортят самый дорогой интерьер: как делать не стоит

Даже самый изысканный интерьер и дизайн можно легко испортить простыми вещами. Хозяевам хочется добавить какие-то свои штрихи и в результате это становится катастрофой.
Какие ошибки совершают чаще всего и как не испортить вид своего жилья, рассказала дизайнер интерьеров Анна Пашковская на своей странице в Instagram.
Специалист отметила, что помощь профессионала бывает очень нелишней. Особенно, если у вас жилье с нюансами, а собственной дизайнерской жилки и опыта нет.
Неудачная планировка
Исправить огрехи неудачной планировки не удастся никакому дизайну. Для комфортного перемещения предметов по квартире и размещения мебели нужна удобная планировка. Все размеры должны сверяться изначально, чтобы мебель идеально вписывалась в пространство.
Ошибки при проведении электрики
До начала ремонта нужно тщательно продумать расположение выключателей, лампочек, розеток и люстр. Это позволит избежать протягивания через всю квартиру удлинителей и проводов, света бра прямо в экран телевизора или светильника, о который придется постоянно биться головой над столом.
Имитация натуральных материалов
Новомодные линолеумы "под дерево", "под кирпич" и "под камень" – отложите в сторону. Лучше взять простой материал, который не выдает себя за другой и найти ему место в вашем интерьере.
Неудачно подобранный текстиль
Шторы или гардины могут существенно испортить вид вашего интерьера. Темные тяжелые с ламбрекенами совершенно уже неактуальны. Текстиль может быть недорогим, но при этом будет выглядеть стильно и красиво.
Не продуманы места для хранения
В каждой комнате необходимо продумать места для хранения. Недостаточное количество таких мест или их полное отсутствие – сильно усложнит проживание в таком доме или в квартире. Постарайтесь разместить как можно больше систем хранения.
Напомним, ранее мы писали о том, что стилист назвала самые модные сумки 2021.
А также рассказывали о том, что Елена Кравец показала свой новый шикарный дом.