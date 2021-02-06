5 ошибок, которые испортят самый дорогой интерьер: как делать не стоит

Эксперт назвал пять самых главных ошибок в дизайне интерьера (Коллаж РБК-Украина)

Даже самый изысканный интерьер и дизайн можно легко испортить простыми вещами. Хозяевам хочется добавить какие-то свои штрихи и в результате это становится катастрофой.

Какие ошибки совершают чаще всего и как не испортить вид своего жилья, рассказала дизайнер интерьеров Анна Пашковская на своей странице в Instagram.

Специалист отметила, что помощь профессионала бывает очень нелишней. Особенно, если у вас жилье с нюансами, а собственной дизайнерской жилки и опыта нет.

Неудачная планировка

Исправить огрехи неудачной планировки не удастся никакому дизайну. Для комфортного перемещения предметов по квартире и размещения мебели нужна удобная планировка. Все размеры должны сверяться изначально, чтобы мебель идеально вписывалась в пространство.

Ошибки при проведении электрики

До начала ремонта нужно тщательно продумать расположение выключателей, лампочек, розеток и люстр. Это позволит избежать протягивания через всю квартиру удлинителей и проводов, света бра прямо в экран телевизора или светильника, о который придется постоянно биться головой над столом.

Имитация натуральных материалов

Новомодные линолеумы "под дерево", "под кирпич" и "под камень" – отложите в сторону. Лучше взять простой материал, который не выдает себя за другой и найти ему место в вашем интерьере.

Неудачно подобранный текстиль

Шторы или гардины могут существенно испортить вид вашего интерьера. Темные тяжелые с ламбрекенами совершенно уже неактуальны. Текстиль может быть недорогим, но при этом будет выглядеть стильно и красиво.

Не продуманы места для хранения

В каждой комнате необходимо продумать места для хранения. Недостаточное количество таких мест или их полное отсутствие – сильно усложнит проживание в таком доме или в квартире. Постарайтесь разместить как можно больше систем хранения.

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