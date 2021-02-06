5 помилок, які зіпсують самий дорогий інтер'єр: як робити не варто

Експерт назвав п'ять головних помилок в дизайні інтер'єру (Колаж РБК-Україна)

Навіть найбільш вишуканий інтер'єр і дизайн можна легко зіпсувати простими речами. Господарям хочеться додати якісь свої штрихи й в результаті це стає катастрофою.

Які помилки роблять найчастіше і як не зіпсувати вигляд свого житла, розповіла дизайнер інтер'єрів Ганна Пашковська на своїй сторінці в Instagram.

Фахівець зазначила, що допомога професіонала буває дуже незайвою. Особливо, якщо у вас житло з нюансами, а власної дизайнерської жилки та досвіду немає.

Невдале планування

Виправити огріхи невдалого планування не вдасться жодному дизайну. Для комфортного переміщення предметів по квартирі та розміщення меблів потрібна зручне планування. Всі розміри повинні звірятися спочатку, щоб меблі ідеально вписувалися в простір.

Помилки при проведенні електрики

До початку ремонту потрібно ретельно продумати розташування вимикачів, освітлення, розеток і світильників. Це дозволить уникнути протягування через всю квартиру подовжувачів і проводів, світла бра прямо в екран телевізора чи світильника, об який доведеться постійно битися головою над столом.

Імітація натуральних матеріалів

Новомодні лінолеуми "під дерево", "під цеглу" і "під камінь" – відкладіть в сторону. Краще взяти простий матеріал, який не видає себе за іншого і знайти йому місце в вашому інтер'єрі.

Невдало підібраний текстиль

Штори або гардини можуть істотно зіпсувати вигляд вашого інтер'єру. Темні важкі з ламбрекенами зовсім вже неактуальні. Текстиль може бути недорогим, але при цьому буде виглядати стильно і красиво.

Не продумані місця для зберігання

У кожній кімнаті необхідно продумати місця для зберігання. Недостатня кількість таких місць або їх повна відсутність – сильно ускладнить проживання в такому будинку або у квартирі. Постарайтеся розмістити якомога більше систем зберігання.

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