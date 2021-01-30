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Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021

Киев, Суббота 30 января 2021 16:19
Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021
Стилист Ксения Господинова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Автор: Светлана Мащенко

В 2021 году тренды на женские сумки будут радовать разнообразием, но кое-что мы сможем откопать из маминого, а быть может даже бабушкиного шкафа. Ксения Господинова, стилист из Киева, поделилась "порцией" самых модных сумок 2021 года, и среди них есть винтаж.

Девушка называет себя гидом по стилю, проводит онлайн и оффлайн шоппинг, а также делится в Instagram последними новостями из сферы fashion-индустрии.

Стилист говорит, что моду в этом году будут задавать: сумка шоппер, сумка хобо, сумка с короткой ручкой (Top handle bag) и винтажные модели сумок. Второй порцией трендов на этот "мастхевный аксессуар" девушка пообещала поделиться в следующем обзоре.

Сумка шоппер

В 2021 нам представлены разные сумки-шопперы: от простых форм и минималистичного дизайна до моделей украшенных вышивкой, заклепками и карманами.

Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021

Сумка шоппер (фото: ksenia_gospodinova)

Сумка хобо

Тренд на сумки-хобо явно рассчитан на долгое время. Такие детали как: плетеная кожа, бахрома, интересные карабины, заклепки и массивные пряжки с логотипом и делают их неотразимыми.

Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021

Сумка хобо (фото: ksenia_gospodinova)

Сумка с короткой ручкой (Top handle bag)

"Ничто не выглядит более подходящим на роль главного женского аксессуара, чем прочная сумка с короткой верхней ручкой. Идеальный для повседневной жизни вариант, сочетающий в себе практичность и элегантность", - рассказывает стилист.

Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021

Сумка с короткой ручкой (фото: ksenia_gospodinova)

Винтажные модели

Модные тенденции 50-80-ых вернулись в коллекции современных дизайнеров, таких как Christian Dior, Fendi и Chanel - в их коллекциях было немало женственных и очаровательных моделей.

Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021

Винтажные сумки (фото: ksenia_gospodinova)

Ранее известный украинский стилист также рассказала о том, как обращаться с любимыми вещами, чтобы не превратить их в тряпки.

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