28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима

В этот день именины отмечают: Николай, Алексей, Иван, Софья, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.

28 февраля христиане чествуют память святого Онисими (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

На Онисима в старину принято было "прогонять" зиму, которую выпроваживали шумными гуляниями и песнями с хороводами, и при этом зазывали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника - Онисим-зимоборник.

Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они "зорнили пряжу" - выносили на заре на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто ее носит.

Что нельзя делать в этот день

Дурной приметой считало строить в этот день планы на будущее - верили, что им не суждено будет исполниться.

В этот день не принято было давать деньги в долг - говорили, что назад их уже не вернут.

Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли притянуть плохую энергетику и прогнать достаток.

Мужчинам запрещалось в этот день работать молотком, топором или красить.

Верили, что если идти в гости сегодня с пустыми руками, то будет сильная ссора с хозяевами, и помириться не удастся совсем.

Главные приметы в день Онисима