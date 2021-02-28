28 лютого будьте обережні з покупками: що можна і не можна робити в день Онисима

В цей день іменини відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.

28 лютого християни вшановують пам'ять святого Онисима (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.

Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.

Що не можна робити в цей день

Поганою прикметою вважало будувати в цей день плани на майбутнє - вірили, що вони не здійсняться.

У цей день не заведено було давати гроші в борг - казали, що назад їх вже не повернуть.

Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, позаяк вони могли притягнути погану енергетику та вигнати добробут.

Чоловікам заборонялося працювати молотком, сокирою або фарбувати.

Вірили, що якщо йти в гості сьогодні з порожніми руками, то буде сильна сварка з господарями, і помиритися не вдасться зовсім.

Головні прикмети в день Онисима