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Лечите зубы, и не прогоняйте птиц: что можно и нельзя делать 24 марта

Фото: Какой день 24 марта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

24 марта отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, а также Всемирный день борьбы против туберкулеза. В православии чтят память святителей Софрониев, Антипа и Ефимия, а в народе этот день называли Антип-зубник, Софрон, Евтимий, Зоря кукушка.

Что можно и нельзя делать 24 марта, приметы, традиции, выдающиеся события - читайте ниже в материале Lite.

Традиции этого дня

В народе раньше считали, что 24 марта - хороший день, чтобы лечить зубы, болезни желудка, печени.

С этого дня начинали собирать березовый сок.

По поверьям наших предков, с 24 марта начиналась активность птиц. Услышав пение кукушки, нужно позвенеть деньгами, чтобы водились. Также можно загадать желание и оно обязательно сбудется.

День считается очень удачным для любовных дел, сватовства, знакомства, свадьбы и венчания, знакомства с родителями невесты или жениха.

Что нельзя делать

  • Гнать птиц со своего двора, ведь они начинают вить свои гнезда.
  • Разбрасываться мелочью, ведь таким образом вы лишаете себя будущего богатства.

А еще надо соблюдать правила Великого поста, который продлится до 23 апреля.

Приметы 24 марта

  • Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.
  • Пушистый иней по утрам предвещает хорошую погоду.
  • Грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются - к дождю.
  • Если после обеда дует северный ветер, то в июнь будет дождливым.
  • Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посредине дерева - к пасмурной погоде, на верхушках деревьев - к теплу.

День ангела отмечают:

Екатерина, Антип, Симон, Василий, Евфимий, Патрикий, Софроний.

Что особенного произошло в этот день

1882 - немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза палочку Коха.

1898 - в Америке продали первый автомобиль - модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.

1918 - Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.

1972 - премьера фильма "Крестный отец", ставшего одним из лучших шедевров мирового кинематографа.

1989 - во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.

1989 - в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.

2001 - Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

Ранее мы писали, как правильно молиться за мир и спокойствие в Украине.

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