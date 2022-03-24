Лікуйте зуби, і не проганяйте птахів: що можна і не можна робити 24 березня

24 березня відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, а також Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. В православії вшановують пам’ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а в народі цей день називали Антип-зубник, Софрон, Євтимій, Зоря зозуля.
Що можна і не можна робити 24 березня, прикмети, традиції, визначні події - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції цього дня
У народі раніше вважали, що 24 березня - хороший день, щоб лікувати зуби, хвороби шлунка, печінки.
З цього дня починали збирати березовий сік.
За повір'ями наших предків, з 24 березня починалася активність птахів. Почувши спів зозулі, потрібно брязнути грошима, щоб водилися. Також можна загадати бажання і воно обов'язково збудеться.
День вважається дуже вдалим для любовних справ: сватання, знайомства, весілля і вінчання, знайомства з батьками нареченої або нареченого.
Що не можна робити
А ще треба дотримуватися правил Великого посту, який триватиме до 23 квітня.
Прикмети 24 березня
День ангела відзначають:
Катерина, Антип, Симон, Василь, Євфимій, Патрикій, Софроній.
Що особливого сталося в цей день
1882 - німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха.
1898 - в Америці продали перший автомобіль - модель "Вінтон" обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговій сферах.
1972 - прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
1989 - у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
1989 - у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.
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