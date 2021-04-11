До +20 и солнце: в каких областях погода порадует украинцев теплом

По данным Украинского гидрометцентра, во всей Украине в воскресенье ожидается солнечная погода. На западе температура составит +13 ... +18 градусов. В центральных и северных регионах ситуация будет похожей. На востоке же будет холоднее: днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

В южных областях тоже без осадков, будет светить солнце. Там следует ожидать +11...+15 градусов.

В Киеве 11 апреля прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.

Погода в Украине 11 апреля (карта: meteo.gov.ua)

"11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода, а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18 градусов. А в воскресенье на Западе даже и +20 градусов", - подчеркнула в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Но синоптик предупредила, что такая теплая и солнечная погода будет сохраняться недолго. По ее данным в середине недели на западе страны может выпасть снег.