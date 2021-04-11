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До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні в неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою і сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до + 20 градусів на заході країни. Мінімальні показники тепла очікуються на сході й в Криму, де стовпчики термометрів опустяться до +11... +13 градусів у світлий час доби.

Такий прогноз опублікували фахівці Укргідрометцентру і синоптик Наталка Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, у всій Україні в неділю очікується сонячна погода. На заході температура становитиме +13 ... +18 градусів. У центральних і північних регіонах ситуація буде схожою. На сході ж буде холодніше: вдень температура повітря буде коливатися від +10 до +15 градусів.

У південних областях також без опадів, буде світити сонце. Там слід очікувати +11...+15 градусів.

У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16 градусів.

Погода в Україні 11 квітня (карта: meteo.gov.ua)

"11 квітня всюди, у всіх частинах, у всіх куточках України буде світити сонце, буде суха погода, а у середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12...+18 градусів. А в неділю на Заході навіть і +20 градусів", - підкреслила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Але синоптик попередила, що така тепла і сонячна погода буде зберігатися недовго. За її даними у середині тижня на заході країни може випасти сніг.

Нагадаємо, що раніше ми публікували детальний прогноз на ці вихідні та початок наступного тижня. Повідомлялося про грозові зливи, похолодання і навіть можливий сніг.

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Новини України Наталка ДиденкоУкргидометцентрсиноптикПогода
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