До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом

За даними Українського гідрометцентру, у всій Україні в неділю очікується сонячна погода. На заході температура становитиме +13 ... +18 градусів. У центральних і північних регіонах ситуація буде схожою. На сході ж буде холодніше: вдень температура повітря буде коливатися від +10 до +15 градусів.

У південних областях також без опадів, буде світити сонце. Там слід очікувати +11...+15 градусів.

У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16 градусів.

Погода в Україні 11 квітня (карта: meteo.gov.ua)

"11 квітня всюди, у всіх частинах, у всіх куточках України буде світити сонце, буде суха погода, а у середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12...+18 градусів. А в неділю на Заході навіть і +20 градусів", - підкреслила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Але синоптик попередила, що така тепла і сонячна погода буде зберігатися недовго. За її даними у середині тижня на заході країни може випасти сніг.