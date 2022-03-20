20 марта: почему этот день особенный, что нельзя делать и у кого день ангела

20 марта 2022 года в Украине отмечают День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день Земли, также сегодня День весеннего равноденствия. Церковь чтит память преподобного Павла Прусиадского, а в народе день называли Павлов.
Что нельзя делать в этот день, традиции, важные события, у кого именины - читайте далее в нашем материале Lite.
День весеннего равноденствия считается очень энергетически мощным, когда надо думать только о хорошем и верить в изменения к лучшему.
Равноденствие наступит в 17:35. Начиная с 21 марта продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться.
В этот день желательно заняться уборкой, упорядочиванием, составить список дел. Также попрощаться с негативными мыслями, помириться с теми, с кем в ссоре. Стоит сегодня загадывать желания.
Что нельзя делать 20 марта
Постарайтесь, как бы ни было трудно, внести позитивные мысли в жизнь.
Приметы этого дня
Считается, что все загаданные желания в этот день сбываются, а сны - вещие.
20 марта именины празднуют:
Анна, Василий, Ефрем, Евгений, Екатерина, Ксения, Надежда, Омелиан, Павел, Мария и Николай.
Важные события этого дня
1916 - Альберт Эйнштейн опубликовал свою Общую теорию относительности
1917 - украинский историк Михаил Грушевский, тогда находившийся в Москве, избран председателем Центральной Рады.
1991 - на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины.
2007 - вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. украинского разработчика GSC Game World.
2015 - полное солнечное затмение, равноденствие и суперлуние произошли в один день.
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