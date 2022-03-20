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20 марта: почему этот день особенный, что нельзя делать и у кого день ангела

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Воскресенье 20 марта 2022 06:00
20 марта: почему этот день особенный, что нельзя делать и у кого день ангела Фото: день 20 марта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

20 марта 2022 года в Украине отмечают День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день Земли, также сегодня День весеннего равноденствия. Церковь чтит память преподобного Павла Прусиадского, а в народе день называли Павлов.

Что нельзя делать в этот день, традиции, важные события, у кого именины - читайте далее в нашем материале Lite.

День весеннего равноденствия считается очень энергетически мощным, когда надо думать только о хорошем и верить в изменения к лучшему.

Равноденствие наступит в 17:35. Начиная с 21 марта продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться.

В этот день желательно заняться уборкой, упорядочиванием, составить список дел. Также попрощаться с негативными мыслями, помириться с теми, с кем в ссоре. Стоит сегодня загадывать желания.

Что нельзя делать 20 марта

  • Развлекаться и действовать бессмысленно - нужно ставить цели и начинать важные дела.
  • Выяснять отношения, конфликтовать.
  • Ругаться, злиться, сквернословить.

Постарайтесь, как бы ни было трудно, внести позитивные мысли в жизнь.

Приметы этого дня

  • Если на весеннее равноденствие мороз, то еще сорок дней морозы будут.
  • Если день пасмурный - могут ударить заморозки;
  • Горизонт синий - к быстрому потеплению;
  • Подул южный ветер - к весенней засухе.
  • Если прилетели птицы, то будет хороший урожай хлеба.

Считается, что все загаданные желания в этот день сбываются, а сны - вещие.

20 марта именины празднуют:

Анна, Василий, Ефрем, Евгений, Екатерина, Ксения, Надежда, Омелиан, Павел, Мария и Николай.

Важные события этого дня

1916 - Альберт Эйнштейн опубликовал свою Общую теорию относительности

1917 - украинский историк Михаил Грушевский, тогда находившийся в Москве, избран председателем Центральной Рады.

1991 - на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины.

2007 - вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. украинского разработчика GSC Game World.

2015 - полное солнечное затмение, равноденствие и суперлуние произошли в один день.

Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Пасху по православному и католическому календарю.

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