20 березня: чому цей день особливий, що не можна робити і у кого день ангела

20 березня 2022 року в Україні відзначають День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, Всесвітній день Землі, також сьогодні День весняного рівнодення. Церква вшановує пам'ять преподобного Павла Прусиадського, а в народі день називали Павлів.

Що не можна робити в цей день, традиції, важливі події, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

День весняного рівнодення вважається надзвичайно енергетично потужним, коли треба думати тільки про позитивне і вірити в зміни на краще.

Рівнодення настане о 17:35. Починаючи з 21 березня, тривалість світлового дня буде поступово збільшуватися.

В цей день бажано зайнятися прибиранням, впорядковуванням, скласти список справ. Також попрощатися з негативними думками, помиритися з тими, з ким у сварці. Варто сьогодні загадувати бажання.

Що не можна робити 20 березня

Розважатися й діяти безглуздо - потрібно ставити цілі та починати важливі справи.

З'ясовувати стосунки, конфліктувати.

Лаятися, злитися, лихословити.

Постарайтеся, як би не було важко, внести позитивні думки в життя.

Прикмети цього дня

Якщо на весняне рівнодення мороз, то ще сорок днів морози будуть.

Якщо день похмурий - можуть вдарити приморозки;

Горизонт синій - до швидкого потепління;

Подув південний вітер - до весняної посухи.

Якщо прилетіли птахи, то буде хороший урожай хліба.

Вважається, що всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни - віщі.

20 березня іменини святкують:

Анна, Василь, Єфрем, Євген, Катерина, Ксенія, Надія, Омеліан, Павло, Марія та Микола.

Важливі події цього дня

1916 - Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності

1917 - українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради.

1991 - на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України.

2007 - вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.

2015 - повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день.