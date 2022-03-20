20 березня: чому цей день особливий, що не можна робити і у кого день ангела
20 березня 2022 року в Україні відзначають День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, Всесвітній день Землі, також сьогодні День весняного рівнодення. Церква вшановує пам'ять преподобного Павла Прусиадського, а в народі день називали Павлів.
Що не можна робити в цей день, традиції, важливі події, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
День весняного рівнодення вважається надзвичайно енергетично потужним, коли треба думати тільки про позитивне і вірити в зміни на краще.
Рівнодення настане о 17:35. Починаючи з 21 березня, тривалість світлового дня буде поступово збільшуватися.
В цей день бажано зайнятися прибиранням, впорядковуванням, скласти список справ. Також попрощатися з негативними думками, помиритися з тими, з ким у сварці. Варто сьогодні загадувати бажання.
Що не можна робити 20 березня
- Розважатися й діяти безглуздо - потрібно ставити цілі та починати важливі справи.
- З'ясовувати стосунки, конфліктувати.
- Лаятися, злитися, лихословити.
Постарайтеся, як би не було важко, внести позитивні думки в життя.
Прикмети цього дня
- Якщо на весняне рівнодення мороз, то ще сорок днів морози будуть.
- Якщо день похмурий - можуть вдарити приморозки;
- Горизонт синій - до швидкого потепління;
- Подув південний вітер - до весняної посухи.
- Якщо прилетіли птахи, то буде хороший урожай хліба.
Вважається, що всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни - віщі.
20 березня іменини святкують:
Анна, Василь, Єфрем, Євген, Катерина, Ксенія, Надія, Омеліан, Павло, Марія та Микола.
Важливі події цього дня
1916 - Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності
1917 - українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради.
1991 - на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України.
2007 - вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.
2015 - повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день.
Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Великдень за православним і католицьким календарем.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!