18 марта: какой сегодня день, что запрещено делать и у кого именины

18 марта отмечается Международный день сна, а также Всемирный день переработки. Православная церковь 18 марта чтит память святого Конона Мандонского. В народе этот день называли Конон Огородник, он считался покровителем и защитником урожая, огородников и посевов.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и знаменательные даты - читайте ниже в материале Lite.
Традиции на Конона 18 марта
По традиции в этот день замачивали семена овощей для дальнейшей высадки. Также начинали копать огород и удобрять грядки.
Интересно, что огородными хлопотами на Конона стоит заниматься, даже если плохая погода.
"Хотя бы в день Конона огородника была и зима, начинай пахать огород. Ты только начни в этот день - непременно огород будет добрый, и овоща будет много", - говорилось в народном наставлении.
Приметы на 18 марта
Что нельзя делать на Конона
Именины сегодня отмечают
Феодор, Адриан, Давид, Константин, Иван, Марк, Кирилл и Николай.
Выдающиеся события этого дня
1662 - в Париже начал курсировать первый общественный транспорт - карета на восемь мест.
1892 - Лорд Стэнли Престон решил основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).
1899 - американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.
1913 - во Львове создано военное общество "Сечевые стрельцы".
1913 - в Салониках убит король Греции Георг I.
1917 - арестован последний русский царь Николай II.
1946 - в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк".
1974 - большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса.
1992 - Microsoft представляет операционную систему Windows 3.1.
2004 - Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины
2014 - Аннексия Крыма Россией. В Украине из-за агрессии РФ объявлена первая волна частичной мобилизации
2018 - в годовщину аннексии Крыма Путин избран на 4-й президентский срок по результатам выборов Президента России.
Ранее мы писали о все дни ангела в апреле 2022.
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