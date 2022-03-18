18 марта: какой сегодня день, что запрещено делать и у кого именины

Традиции на Конона 18 марта

По традиции в этот день замачивали семена овощей для дальнейшей высадки. Также начинали копать огород и удобрять грядки.

Интересно, что огородными хлопотами на Конона стоит заниматься, даже если плохая погода.

"Хотя бы в день Конона огородника была и зима, начинай пахать огород. Ты только начни в этот день - непременно огород будет добрый, и овоща будет много", - говорилось в народном наставлении.

Приметы на 18 марта

Ясная и теплая погода 18 марта - лето будет теплым или умеренно жарким.

Появились первые подснежники в лесу - можно начинать вспашку.

Можно 18 марта ухаживать за комнатными растениями, пересаживать розмарин и герань.

Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными.

Что нельзя делать на Конона

Делать крупные покупки 18 марта - они не прослужат долго, будут бесполезными.

Сплетничать, болтать лишнее, бездельничать.

Ходить в гости.

Конфликтовать и держать злость на других.

Именины сегодня отмечают

Феодор, Адриан, Давид, Константин, Иван, Марк, Кирилл и Николай.

Выдающиеся события этого дня

1662 - в Париже начал курсировать первый общественный транспорт - карета на восемь мест.

1892 - Лорд Стэнли Престон решил основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).

1899 - американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.

1913 - во Львове создано военное общество "Сечевые стрельцы".

1913 - в Салониках убит король Греции Георг I.

1917 - арестован последний русский царь Николай II.

1946 - в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк".

1974 - большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса.

1992 - Microsoft представляет операционную систему Windows 3.1.

2004 - Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины

2014 - Аннексия Крыма Россией. В Украине из-за агрессии РФ объявлена первая волна частичной мобилизации

2018 - в годовщину аннексии Крыма Путин избран на 4-й президентский срок по результатам выборов Президента России.