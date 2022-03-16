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16 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого день ангела

Автор: Светлана Мащенко

16 марта 2022 года отмечается День губ, День квилинга, а также День "Все, что вы делаете - это правильно".

По религиозному обычаю сегодня чтят память мучеников Евтропия, Клеоник и Василиска, пострадавших за веру. В народном календаре этот день называют: Евтропий, Василиск-Евтропий, Евтропий - снег топит.

Что можно и нельзя делать, народные традиции этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Народные приметы 16 марта

  • Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.
  • Ворона в снегу купается - к ясной и теплой погоде.
  • Утром 16 марта следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тогда надолго можно сохранить молодость и здоровье.
  • Если сон с 15 на 16 марта не сбудется в ближайшее время, то не стоит ждать его выполнения в будущем.

Что нельзя делать в этот день

  • Ходить в лес. Если же пошли, то ведите себя тихо и очень осторожно, прислушивайтесь к звукам природы.
  • После захода солнца давать или брать в долг хлеб, соль и деньги.
  • Выбрасывать мусор после захода солнца, потому что так вынесете из дома достаток и благосостояние.

У кого день ангела 16 марта

Именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Севастьян, Зиновий, Зенон, Нонна, Изабелла, Ренат.

Знаменательные события, которые произошли этот день

В 2014 году под прицелом российских военных состоялся незаконный референдум в Крыму.

В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.

В 1990 году во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

В 1960 году в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

В 1919 году в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

В 1917 году американец Томас Уильямс под маркой компании Maybelline выпускает тушь для ресниц - первую современную косметику для глаз на каждый день (the first modern eye cosmetic for everyday use).

В 1880 году по подозрению в революционной агитации арестован поэт Иван Франко.

В 1827 году начал выходить первый в Америке журнал для афроамериканцев - "Журнал свободы".

В 1521 году во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин. Через полтора месяца он погиб в схватке с местными жителями.

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