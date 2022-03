16 березня: який сьогодні день, що не можна робити і у кого день ангела

Народні прикмети 16 березня

Приліт шпаків віщує багатий урожай зернових.

Ворона в снігу купається - до ясної та теплої погоди.

Вранці 16 березня слід умитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет. Тоді надовго можна зберегти молодість і здоров'я.

Якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.

Що не можна робити в цей день

Ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.

Після заходу сонця давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.

Викидати сміття після заходу сонця, бо так винесете з будинку достаток і добробут.

У кого день ангела 16 березня

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Ізабелла, Ренат.

Знаменні події, які сталися цей день

У 2014 році під прицілом російських військових відбувся незаконний референдум в Криму.

У 2006 році Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини.

У 1990 році у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

У 1960 році в Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.

У 1919 році в США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

У 1917 році американець Томас Вільямс під маркою компанії Maybelline випускає туш для вій - першу сучасну косметику для очей на кожен день (the first modern eye cosmetic for everyday use).

У 1880 році за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

У 1827 році почав виходити перший в Америці журнал для афроамериканців - "Журнал свободи".

У 1521 році під час першої кругосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досяг берегів сучасних Філіппін. Через півтора місяця він загинув в сутичці з місцевими жителями.