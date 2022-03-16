16 березня: який сьогодні день, що не можна робити і у кого день ангела

16 березня 2022 року відзначається День губ, День квілінга, а також День "Все, що ви робите - це правильно".
За релігійним звичаєм сьогодні вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска, які постраждали за віру. У народному календарі цей день називають: Євтропій, Василіск-Євтропій, Євтропій - сніг топить.
Що можна і не можна робити, народні традиції цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Народні прикмети 16 березня
Що не можна робити в цей день
У кого день ангела 16 березня
Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Ізабелла, Ренат.
Знаменні події, які сталися цей день
У 2014 році під прицілом російських військових відбувся незаконний референдум в Криму.
У 2006 році Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини.
У 1990 році у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
У 1960 році в Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
У 1919 році в США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
У 1917 році американець Томас Вільямс під маркою компанії Maybelline випускає туш для вій - першу сучасну косметику для очей на кожен день (the first modern eye cosmetic for everyday use).
У 1880 році за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
У 1827 році почав виходити перший в Америці журнал для афроамериканців - "Журнал свободи".
У 1521 році під час першої кругосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досяг берегів сучасних Філіппін. Через півтора місяця він загинув в сутичці з місцевими жителями.