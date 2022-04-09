9 апреля: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого именины

Важные традиции праздника, что можно делать

Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты.

Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для труда.

Также стоит вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

Приметы 9 апреля

Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.

Иней или туман по утрам - к богатому урожаю.

Если птицы сильно кричат вечером 9 апреля, то следующий день будет ясным.

Что сегодня нельзя делать

Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.

Сплетничать и обманывать - высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.

Много говорить и рассказывать о своих планах - могут не осуществиться.

Проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.

Бездельничать и сидеть без работы.

Именины в этот день празднуют:

Иоанн, Эмануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.