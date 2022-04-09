9 апреля: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого именины

9 апреля 2022 года в православном календаре почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе день называют Матроны, и этот праздник считается женским.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины - читайте ниже в нашем материале Lite.
Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты.
Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для труда.
Также стоит вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.
От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.
Иоанн, Эмануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.
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