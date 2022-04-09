9 квітня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого іменини

9 квітня 2022 року в православному календарі вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.
Що можна і не можна робити в цей день, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту.
Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.
Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.
Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.
Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.
Раніше ми писали, чи будуть додаткові вихідні на травневі свята, 1 і 9 травня.
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