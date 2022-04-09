9 апреля: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого именины
9 апреля 2022 года в православном календаре почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе день называют Матроны, и этот праздник считается женским.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины - читайте ниже в нашем материале Lite.
Важные традиции праздника, что можно делать
Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты.
Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для труда.
Также стоит вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.
От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.
Приметы 9 апреля
- Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.
- Иней или туман по утрам - к богатому урожаю.
- Если птицы сильно кричат вечером 9 апреля, то следующий день будет ясным.
Что сегодня нельзя делать
- Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.
- Сплетничать и обманывать - высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.
- Много говорить и рассказывать о своих планах - могут не осуществиться.
- Проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.
- Бездельничать и сидеть без работы.
Именины в этот день празднуют:
Иоанн, Эмануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.
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