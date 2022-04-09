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9 апреля: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого именины

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Суббота 09 апреля 2022 06:00
9 апреля: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого именины Фото: какой праздник 9 апреля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

9 апреля 2022 года в православном календаре почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе день называют Матроны, и этот праздник считается женским.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины - читайте ниже в нашем материале Lite.

Важные традиции праздника, что можно делать

Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты.

Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для труда.

Также стоит вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

Приметы 9 апреля

  • Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.
  • Иней или туман по утрам - к богатому урожаю.
  • Если птицы сильно кричат вечером 9 апреля, то следующий день будет ясным.

Что сегодня нельзя делать

  • Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.
  • Сплетничать и обманывать - высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.
  • Много говорить и рассказывать о своих планах - могут не осуществиться.
  • Проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.
  • Бездельничать и сидеть без работы.

Именины в этот день празднуют:

Иоанн, Эмануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.

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