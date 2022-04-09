9 квітня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого іменини

9 квітня 2022 року в православному календарі вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.

Що можна і не можна робити в цей день, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Важливі традиції свята, що можна робити

Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту.

Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.

Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.

Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.

Прикмети 9 квітня

Кішка сидить на підвіконні або проситься на вулицю - до поліпшення погоди.

Іній або туман вранці - до багатого врожаю.

Якщо птахи сильно кричать ввечері 9 квітня, то наступний день буде ясним.

Що сьогодні не можна робити

Сваритися і ображатися - великі шанси, що конфлікт не закінчиться ніколи.

Пліткувати і обманювати - вищі сили покарають вас і у взаєминах з близькими людьми почнуться непорозуміння.

Багато говорити і розповідати про свої плани - можуть не здійснитися.

Проводити косметичні процедури, в тому числі і в домашніх умовах.

Байдикувати і сидіти без роботи.

Іменини в цей день святкують:

Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.