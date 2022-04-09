ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

9 квітня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого іменини

Новость на русском →
Субота 09 квітня 2022 06:00
9 квітня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого іменини Фото: Яке свято 9 квітня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

9 квітня 2022 року в православному календарі вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.

Що можна і не можна робити в цей день, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції свята, що можна робити

Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту.

Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.

Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.

Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.

Прикмети 9 квітня

  • Кішка сидить на підвіконні або проситься на вулицю - до поліпшення погоди.
  • Іній або туман вранці - до багатого врожаю.
  • Якщо птахи сильно кричать ввечері 9 квітня, то наступний день буде ясним.

Що сьогодні не можна робити

  • Сваритися і ображатися - великі шанси, що конфлікт не закінчиться ніколи.
  • Пліткувати і обманювати - вищі сили покарають вас і у взаєминах з близькими людьми почнуться непорозуміння.
  • Багато говорити і розповідати про свої плани - можуть не здійснитися.
  • Проводити косметичні процедури, в тому числі і в домашніх умовах.
  • Байдикувати і сидіти без роботи.

Іменини в цей день святкують:

Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.

Раніше ми писали, чи будуть додаткові вихідні на травневі свята, 1 і 9 травня.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
STYLER
В Україну повернуться морози: названа дата нового похолодання
В Україну повернуться морози: названа дата нового похолодання