Осень начнется с напряжения и эмоций: женский гороскоп с 30 августа по 5 сентября

Овен

Для личной жизни неделя станет удачной – взаимопонимание будет достигнуто благодаря взаимному уважению и чувствам. Можете вместе заняться решением хозяйственных вопросов – ремонтом, перестановкой, работой в саду. Самочувствие тоже будет на высоте и это даст энергию на решение важных дел. На выходных сходите в фитнес-центр или начните новый комплекс упражнений.

Телец

Настроение недели – отдыхать и веселиться. К проблемам постарайтесь отнестись легко, и они начнут решаться сами, благодаря стечению обстоятельств. Можно осваивать новые знания, записываться на курсы, изучать людей вокруг себя. В вашем окружении могут появиться люди, которых вы давно не видели. В романтической сфере вас ждет успех – запланируйте на выходные пикник или поход на культурное мероприятие.

Близнецы

Неделя будет удачной для решения финансовых проблем, и есть шанс увеличить свои доходы. Можете рассчитывать на помощь со стороны близких родственников. Появится возможность приобрести крупные покупки для дома – запланируйте это занятие на вторую половину недели. Постарайтесь в ближайшие дни грамотно распоряжаться временем и силами – чтобы хватило и на работу, и на отдых, и на развлечения.

Рак

Сентябрь начнется с интенсивных поездок, встреч и контактов. С людьми у вас все будет складываться удачно, сможете добиться помощи и поддержки. Вероятно, кто-то из друзей или знакомых втянет вас в решение каких-то проблем – не отказывайте людям в помощи, вам это пойдет на пользу. Обстановка в семье будет спокойная, не забудьте позаботиться о старшем поколении.

Лев

На вас свалится много важной информации, в том числе и той, которую вы давно пытались получить. Есть шанс обнаружить пропавшие вещи. Если вы хотели заняться исследованием новой сферы – дерзайте, у вас все получиться. Финансовое положение может улучшиться благодаря влиятельному человеку. Можете оформлять льготы, субсидии.

Дева

Ваши таланты и способности будут гореть ярче, если вы перестанете опираться только на себя, разделите свои обязанности с единомышленниками. Не отказывайтесь от вечеринок, проводите больше времени с друзьями. Проявите свою активную жизненную позицию, покажите заинтересованность общественно значимыми вопросами. Займитесь планированием своего будущего, запишите цели, которые хотите достигнуть.

Весы

Продумывайте на этой неделе тщательно все свои шаги и поступки. Если сможете провести тонкую дипломатическую игру, сможете добиться невероятного результата с минимальными затратами. Постарайтесь привлечь в союзники нужных вам людей и поищите в себе скрытые ресурсы. Не давайте другим людям сбить себя с пути, ориентируйтесь на собственные цели.

Скорпион

Все ваши мысли на этой неделе будут о будущем. Настроения заниматься решением мелких проблем не будет, только глобальные задачи и цели. Общение поможет вам расширить кругозор, возможна переоценка ценностей и переосмысление базовых моральных установок. Во второй половине недели возможно знакомство с человеком, который многому вас научит.

Стрелец

Не бойтесь перемен на этой неделе и, если есть необходимость – идите на риск. Если хотите изменить свою жизнь к лучшему, то будьте готовы проявить себя в экстремальных или нестандартных ситуациях Дух новаторства и реформаторства поможет вам справиться с работой и возможны приятные сюрпризы. Заранее решите для себя, готовы ли вы к служебному роману, так как отношения с вашим шефом могут выйти за рамки.

Козерог

Те, кто уже давно состоит в отношениях, может решиться на заключение брака или новый уровень отношений. Также Козерогам стоит проводить на этой неделе праздничные мероприятия, отправляться в свадебное путешествие или венчаться. Возможно приглашение на яркое мероприятие. В деловой сфере на первый план выйдет общение, возможно подписание важного договора.

Водолей

Если вы решительно настроились на кардинальные изменения образа жизни – ваше время наступило. Уделите время правильной организации своего пространства, рабочего места, составьте распорядок дня, займитесь самодисциплиной. Удачное время для избавления вредных привычек. Это касается и выработки новых полезных привычек – они будут приживаться. Займитесь гимнастикой и спортом.

Рыбы

Неделя пройдет на эмоциональном подъеме и особенно это коснется влюбленных пар. Романтические отношения начнут набирать силу, а в будущем возможно даже заключение брака. Вы сможете заново открыть для себя любимого человека, оценить те качества характера, которые ранее не замечали. Еще эта неделя благоприятна для посещения вечеринок, концертов и новых знакомств.