Осінь розпочнеться з напруги та емоцій: жіночий гороскоп з 30 серпня по 5 вересня

Овен

Для особистого життя тиждень стане вдалим - взаєморозуміння буде досягнуто завдяки взаємній повазі та почуттям. Можете разом зайнятися розв'язання господарських питань - ремонтом, перестановкою, роботою в саду. Самопочуття теж буде на висоті й це дасть енергію на вирішення важливих справ. На вихідних сходіть у фітнес-центр або почніть новий комплекс вправ.

Телець

Настрій тижня - відпочивати та веселитися. До проблем постарайтеся поставитися легко, і вони почнуть вирішуватися самі, завдяки збігу обставин. Можна освоювати нові знання, записуватися на курси, вивчати людей навколо себе. У вашому оточенні можуть з'явитися люди, яких ви давно не бачили. У романтичній сфері вас чекає успіх - заплануйте на вихідні пікнік або похід на культурний захід.

Близнюки

Тиждень буде вдалим для розв'язання фінансових проблем, і є шанс збільшити свої доходи. Можете розраховувати на допомогу з боку близьких родичів. З'явиться можливість придбати великі покупки для будинку - заплануйте це заняття на другу половину тижня. Постарайтеся найближчими днями грамотно розпоряджатися часом і силами – щоб вистачило і на роботу, і на відпочинок, і на розваги.

Рак

Вересень розпочнеться з інтенсивних поїздок, зустрічей і контактів. З людьми у вас все буде складатися вдало, зможете домогтися допомоги та підтримки. Ймовірно, хтось із друзів або знайомих втягне вас у розв'язання якихось проблем - не відмовляйте людям у допомозі, вам це піде на користь. Обстановка в сім'ї буде спокійна, не забудьте подбати про старше покоління.

Лев

На вас звалиться багато важливої інформації, в тому числі й тієї, яку ви давно намагалися отримати. Є шанс виявити зниклі речі. Якщо ви хотіли зайнятися дослідженням нової сфери – наважтеся, у вас все вийде. Фінансове становище може покращитися завдяки впливовій людині. Можете оформляти пільги, субсидії.

Діва

Ваші таланти та здібності будуть горіти яскравіше, якщо ви перестанете спиратися тільки на себе, розділіть свої обов'язки з однодумцями. Не відмовляйтеся від вечірок, проводьте більше часу з друзями. Проявіть свою активну життєву позицію, покажіть зацікавленість суспільно значущими питаннями. Займіться плануванням свого майбутнього, запишіть цілі, які хочете досягти.

Терези

Продумуйте на цьому тижні ретельно всі свої кроки та вчинки. Якщо зможете провести тонку дипломатичну гру, зможете домогтися неймовірного результату з мінімальними витратами. Постарайтеся залучити в союзники потрібних вам людей і пошукайте в собі приховані ресурси. Не давайте іншим людям збити себе зі шляху, орієнтуйтеся на власні цілі.

Скорпіон

Всі ваші думки на цьому тижні будуть про майбутнє. Настрою займатися розв'язанням дрібних проблем не буде, тільки глобальні завдання і цілі. Спілкування допоможе вам розширити кругозір, можлива переоцінка цінностей і переосмислення базових моральних установок. У другій половині тижня можливе знайомство з людиною, яка багато чому вас навчить.

Стрілець

Не бійтеся змін на цьому тижні й, якщо є необхідність - йдіть на ризик. Якщо хочете змінити своє життя на краще, то будьте готові проявити себе в екстремальних або нестандартних ситуаціях Дух новаторства і реформаторства допоможе вам впоратися з роботою і можливі приємні сюрпризи. Заздалегідь вирішите для себе, чи готові ви до службового роману, через те, що відносини з вашим шефом можуть вийти за рамки.

Козоріг

Ті, хто вже давно перебуває у відносинах, може зважитися на укладення шлюбу або новий рівень відносин. Також Козерогам варто проводити на цьому тижні святкові заходи, відправлятися у весільну подорож або вінчатися. Можливе запрошення на яскравий захід. У діловій сфері на перший план вийде спілкування, можливе підписання важливого договору.

Водолій

Якщо ви рішуче налаштувалися на кардинальні зміни способу життя – ваш час настав. Приділіть час правильній організації свого простору, робочого місця, складіть розпорядок дня, займіться самодисципліною. Вдалий час для позбавлення шкідливих звичок. Це стосується і вироблення нових корисних звичок - вони будуть приживатися. Займіться гімнастикою і спортом.

Риби

Тиждень пройде на емоційному підйомі й особливо це торкнеться закоханих пар. Романтичні відносини почнуть набирати силу, а в майбутньому можливо навіть укладення шлюбу. Ви зможете заново відкрити для себе кохану людину, оцінити ті якості характеру, які раніше не помічали. Ще цей тиждень сприятливий для відвідування вечірок, концертів і нових знайомств.