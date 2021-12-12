Меркурий перейдет в знак Козерога 13-го числа: кому это время опасно, а кому повезет

Астролог предупредила об особенном периоде, который начнется в понедельник 13 декабря и будет длиться до 2 января. Речь идет про переход планеты Мекурий в знак Козерога - астрологическом событии, которое состоится в 20:20 и будет тем или иным образом влиять на каждого из нас.
Об этом нам рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.
Эксперт говорит, что в это время необходимо отделять все иллюзорное от реального, решать только злободневные вопросы - финансы, карьера, рабочие моменты. Информацию следует подавать максимально кратко и конкретно.
"Бессмысленных шуток и непродуманных действий желательно избегать - от этого зачастую зависит итог мероприятия. Очень важно демонстрировать свою компетентность и профессионализм", - советует эксперт.
Быть откровенным в эти дни очень сложно, да и часто лишено всякого смысла. Все коммуникации между партнерами, начальниками и подчиненными будут происходить, точно, кратко и по существу.
Благоприятен этот период для планирования, где каждый акцент и любой нюанс должен обязательно учитываться.
Всякие новости будут восприниматься холодно, ничто не будет приниматься на веру, повсюду определенная доля скептицизма.
"Есть большая вероятность появления соблазна решать проблемы в делах, обходя закон. В этом случае на поблажки судьбы рассчитывать не стоит - все нарушения будут выявлены и доказаны", - предупредила Арина Артуровна.
А нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы. Не стоит пренебрегать предложениями по деловым поездкам, но перед тем, как соглашаться, нужно тщательно продумать их целесообразность.
Ранее астролог также рассказала, что ждет все знаки Зодиака в любви, карьере и финансах.