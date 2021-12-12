Меркурій перейде в знак Козерога 13-го числа: кому цей час небезпечний, а кому пощастить

Астролог попередила про особливий період, який почнеться в понеділок 13 грудня і триватиме до 2 січня. Йдеться про перехід планети Мекурій на знак Козерога - астрологічну подію, яка відбудеться о 20:20 і буде тим чи іншим чином впливати на кожного з нас.
Про це нам розповіла знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Експерт каже, що в цей час необхідно відокремлювати все ілюзорне від реального, вирішувати тільки злободенні питання - фінанси, кар'єра, робочі моменти. Інформацію слід подавати максимально коротко і конкретно.
"Безглуздих жартів і непродуманих дій бажано уникати - від цього часто залежить підсумок заходу. Дуже важливо демонструвати свою компетентність і професіоналізм", - радить експерт.
Бути відвертим в ці дні дуже складно, та й часто позбавлено всякого сенсу. Всі комунікації між партнерами, начальниками і підлеглими будуть відбуватися, точно, коротко і по суті.
Сприятливий цей період для планування, де кожен акцент і будь-який нюанс повинен обов'язково враховуватися.
Всякі новини будуть сприйматися холодно, ніщо не буде прийматися на віру, всюди певна частка скептицизму.
"Є велика ймовірність появи спокуси вирішувати проблеми в справах, обходячи закон. У цьому випадку на поблажки долі розраховувати не варто - всі порушення будуть виявлені і доведені", - попередила Аріна Артуровна.
А порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи. Не варто нехтувати пропозиціями щодо ділових поїздок, але перед тим, як погоджуватися, потрібно ретельно продумати їх доцільність.
Раніше астролог також розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в любові, кар'єрі і фінансах.