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Каменских с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн и расплакалась (видео)

Новина українською →
Лас-Вегас, Пятница 22 апреля 2022 14:05
Каменских с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн и расплакалась (видео) Фото: Настя Каменских на Latin American Music Awards (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Настя Каменских (NK) выступила в Лас-Вегасе на Latin American Music Awards. Она произнесла воодушевляющую речь, а сама церемония началась кадрами из Украины. После чего Настя вместе с легендарной The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн "Where is the love".

Как это было - смотрите ниже в нашем материале Lite.

"Мы все имеем право жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И именно за это сейчас борется Украина. Это то, что мы просим вас защищать вместе с нами, поддерживая Украину...

Сейчас в моей стране происходит не просто война. Россия совершает геноцид украинцев, и это не должно оставаться безнаказанным", - сказала Настя сквозь слезы.

Вот какие кадры о войне в Украине показали в начале церемонии. Тут и одинокий мальчик, потерявшийся на границе, и вокзальные сцены прощания, и виолончелист в центре Харькова...

После чего Настя Каменских выступила вместе с группой The Black Eyed Peas. К ним присоединились и другие исполнители.

Фронтмен группы Will.i.am вплел в песню "Where is the love" лозунг Pray for Ukraine.

Ранее мы писали про список украинских звезд, которым 50 лет нельзя ездить в Россию.

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Настя Каменских
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