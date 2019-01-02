Що подивитися: топ-3 кращих сімейних серіалів на зимові канікули

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підбірка серіалів, які сподобаються всім членам родини

Якщо ви вже подивилися всі улюблені новорічні фільми ще в період підготовки до свята — зараз саме час приступити до серіалів, які будуть цікаві всім членам сім'ї і розважать вас довгими зимовими вечорами.

Зорепад

Софія — головна героїня серіалу, потрапляє в досить сумнівну авантюру. Кмітлива дівчина придумує хитрий хід, як влаштувати особисте життя своєї матері. В її місті будуть проходити зйомки нового фільму за участю найпопулярніших акторів Голлівуду. Одному із зіркових акторів і його близьким, дівчина пропонує на час зйомок оселитися в її ж квартирі. Винахідлива Софія намагається познайомити матір з чоловіком, яка в будь-якому випадку перетнеться з новим мешканцем її квартири. Знайомство, звичайно ж не пройде гладко, а подарує багато комічних ситуацій його учасникам.

Фото: Постер до серіалу "Зорепад" (seasonvar.ru)

Батьки-одинаки

Головний герой не так давно переступив тридцятирічний рубіж життя, він батько-одинак, який виховує семирічну дочку. Уілл практично весь свій час присвячує дитині і шкільним проблемам маляти. З повною серйозністю прийнявши роль відповідального папи, Уїлл весь час потрапляє в комічні ситуації.

Познайомившись в новій школі з іншими батьками, які зіткнулися з подібною проблемою виховання дітей на самоті, вони вирішують створити угруповання "батьків-одинаків".

Фото: Постер до серіалу "Батьки-одинаки" (seasonvar.ru)

Американська домогосподарка

Головна героїня серіалу Кейт — мама трьох дітей, сильна жінка з величезним почуттям гумору, і здоровою часткою сарказму. Часто їй доводиться кидати виклик самим складним випробуванням. Ще б пак, вона найповніша і небагата жінка в місті з багатенькими стрункими красунями. Діти щоразу змушують знайти новий підхід у вихованні, а чоловік "дістає" надмірним романтизмом і проханнями про четверту дитину. Впадати у відчай чи радіти, допомагати або дати свободу вибору — в кожній серії героїні належить знайти вихід з будь-якої сімейної ситуації.

Фото: Постер до серіалу "Американська домогосподарка" (seasonvar.ru)

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко відверто розповіла про свої кінематографічні уподобання, вона призналася які фільми і серіали любить дивитися.

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