Топ-5 фильмов для отличного новогоднего настроения

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Поднять градус праздника поможет хорошее кино

Если праздничная суматоха еще не захватила вас, и в новогоднее чудо вериться с трудом, предлагаем вам "прокачать" новогоднее настроение классическим проверенным способом. За пять вечеров до Нового года посмотреть пять фильмом об этом празднике. Наша подборка уже готова.

Отпуск по обмену

Одна из самых романтичных историй, которая может случиться в канун Рождества. Две девушки Айрис И Аманда, которые оказались в похожих ситуациях и расстались со своими любимыми из-за измен, решились на авантюру. Они обменялись на время жильем, а заодно им пришлось пожить жизнью друг друга. Айрис переезжает в Лос-Анжелес, а Аманда – в заснеженную сельскую часть Великобритании. Обеих ждут приключения, и новый роман.

Рождественские каникулы

Если отец хочет устроить идеальный семейный праздник — ничто не может его остановить. Итак, семья Гризволдов готовится к Рождеству, цель — должны соблюстись все американские и семейные рождественские традиции, действуя по четко намеченному плану. Однако, в самый ответственный момент что-то пошло не так…

Старый Новый год

Нью-Йорк, наканун Нового года, чудесным образом переплетаются жизни нескольких героев. По традиции на Таймс-сквер в небо должен подняться огромный светящийся шар, символизирующий приход Нового года. После того, как часы пробьют 12 раз, он упадет вниз, рождая удивительное зрелище, на которое собираются посмотреть миллионы зрителей. Однако в этом году шар опаздывает, и это удивительным образом запускает цепную реакцию событий, в результате которой совершенно разные герои в совершенно разных ситуациях поверят в свое Новогоднее чудо…

Фото: (instagram.com/kristinavlasjuk)



Дневник Бриджит Джонс

Любимый фильм о том, что у девушки слегка за 30 — жизнь всегда полна сюрпризов. Бриджит Джонс, комплексующая по поводу лишнего веса, мечтающая найти вторую половинку, приезжает на Рождество к родителям, где знакомится с разведённым Марком Дарси. Однако Дарси не становится для Бриджит мужчиной мечты — напротив, между ними появляется антипатия. Закончиться история, конечно же, happy and-ом, однако на пути к нему героиню ждут много сюрпризв.

Бойфренд на Рождество

В центре истории – одинокая молодая женщина, которая находит настоящую любовь накануне самого волшебного праздника года. Холли Грант еще маленькой девочкой загадала перед Рождеством найти своего любимого, но спустя даже двадцать лет оставалась все еще одинокой. Однко, жизнь преподносит ей неожиданный сюрприз - во время волонтерской работы Холли встречает замечательного мужчину, который вновь заставляет ее почувствовать себя желанной и любимой. Продолжение у истории - удивительное.

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