Лід і полум'я: вийшов перший тизер останнього сезону "Гри престолів"

Відео: (youtube.com/Game of Thrones)

Американський телеканал HBO випустив перший офіційний тізер восьмого сезону знаменитого серіалу "Гра престолів", який стане останнім. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Game of Thrones.

У ролику, який називається Dragonstone (Драконів камінь), лід і полум'я рухаються назустріч один одному по карті Вестероса.

Вогонь дуже швидко охоплює всі сім королівств, поки не добирається до межі, яку вже зайняв лід. Після чого лід і полум'я ефектно стикаються між собою.

Кадр з тізера 8-го сезону "Гра престолів" (youtube.com/Game of Thrones)

Зазначимо, що карту з тізера можна було раніше бачити в серіалі - це стіл у формі континенту, що знаходиться в замку Драконів Камінь. Фігури на ньому зображують сили протиборчих будинків Вестеросу - вовк, дракон і лев.

На жаль, кадрів з майбутніх серій, як і будь-яких персонажів "Ігри престолів" у відео немає.

Офіційний слоган останнього сезону звучить так: "Кожна битва. Кожну зрада. Кожний ризик. Кожен бій. Кожна жертва. Кожна смерть. Все заради Трону".

Нагадаємо, загиблі персонажі "Ігри престолів" повернуться в серіал в спеціальному епізоді,, який увійде в колекційне видання всього шоу і з'явиться на прилавках після завершення фінального сезону саги.

Ми також писали про те, що популярний британський актор Кіт Харінгтон, більше відомий як Джон Сноу по культовому серіалу "Гра Престолів", за заявою екс-учасниці російського телепроекту "Дом-2" Ольги Власової, зрадив з нею своїй дружині. Актор інформацію спростовує.

Раніше герої серіалу розповіли про зйомки фіналу саги. Актриса Емілія Кларк, якій дісталася роль Дейєнеріс, зазначила, що перевірка всіх камер тривала довше, а костюми, зачіски і макіяж стали краще.

Відео: РБК-Україна