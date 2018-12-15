"Це просто супер!": Кіт Харінгтон і Беззубик розчулили мережу (відео)

Відео: YouTube/Universal Pictures Russia)

Відомий британський актор Кіт Харінгтон, більш відомий як Джон Сноу, близько 8 років тому успішно пройшов кастинг на роль головного героя культового серіалу "Гра престолів". Universal Pictures вирішила показати відео з кастингу, куди при використанні комп'ютерної графіки "покликала" дракона Беззубика з популярного мультфільму "Як приручити дракона". Відео опубліковане на YouTube-каналі Universal Pictures Russia.

Кіт Харінгтон і Беззубик / Кадри з відео YouTube-каналу Universal Pictures Russia

У мережі без розуму від створеного ролика. Деяким відео здалося більш якісним і цікавим, ніж більшість голлівудських фільмів.

"Це офігенськи!", "Шикарно)", "Очманіти, як круто! Лайк за креативність", "Це просто супер! Готова дивитися вічно!", "Я не знаю хто це зробив, але це краще, що я дивилася!! **", "Лол, очманіло)", "Дуже забавний ролик! Круто зроблено :3", "Несподівано і весело:)", "Чарівність))))", "Супер відео! Краще більшості голлівудських блокбастерів", – пишуть фанати.

Скріншоти коментарів під відео (YouTube/Universal Pictures Russia)

Нагадаємо, що раніше вийшов перший тизер останнього сезону "Гри престолів".

Раніше ми писали, що загиблі персонажі "Ігри престолів" повернуться в серіал в спеціальному епізоді.

До цього з'явився офіційний коментар Кіта Харінгтона про зраду його дружині, Роуз Леслі.

Відео: (video.rbc.ua)