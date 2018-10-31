Венеция под водой: что творится в затопленном городе (фото, видео)

Видео: затопленные улицы Венеции (youtube.com/HuffPost México)
За последние дни в Венеции произошло сильнейшее за последние годы наводнение - вода поднялась на полтора метра.
Это четвертое по силе наводнение за всю историю наблюдений - 77% города оказалось под водой. Однако, судя по всему, многие жители и гости Венеции совсем не намерены менять свои планы.
Фото: затопленная Венеция (instagram.com/matbrig)
Они активно делятся в социальных сетях фото и видео из затопленного города. Судя по всему, рестораны и кафе не закрылись, посетители и персонал ходят в помещениях в воде, при этом иногда ее уровень - выше колена.
Видео: затопленные улицы Венеции (instagram.com/windy_forecast)
Также затоплена историческая часть города. Люди передвигаются по специальным мосткам, либо же в резиновых сапогах и специальных высоких бахилах, а некоторые - просто босиком.
В частности, вода залила собор Святого Марка. Сообщается, что уровень воды в соборе достигал 90 сантиметров. Из-за подтопления оказался поврежден мозаичный пол собора.
Фото: затопленная Венеция (instagram.com/igersvenezia)
В то же время площадь Сан-Марко, которую ранее закрыли из-за наводнения, вновь открылась. Владельцы кафе и ресторанов начали выручать свой бизнес в надежде привлечь клиентов.
Видео: затопленные улицы Венеции (youtube.com/lele Cobretti)
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни улучшения погодных условий не ожидается.
Фото: затопленная Венеция (instagram.com/alponteantico)
Наводнения в Венеции, так называемая Acqua Alta (высокая вода), происходят регулярно, однако выше отметки в 1,1 метра уровень воды обычно не поднимается. При этом затапливает около 12 процентов исторической части города. Такое происходит несколько раз в год.
Фото: затопленная Венеция (instagram.com/lindasuran)
Причиной этого погодного явления, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января, является ветровой нагон воды. Ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям старинного города.
Фото: затопленная Венеция (instagram.com/enpaiszeta)
Сообщается, что в результате наводнения в Италии пострадали десятки людей, в том числе - спасатели.
Мы также писали о том, что в Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек.