Венеция под водой: что творится в затопленном городе (фото, видео)

Видео: затопленные улицы Венеции (youtube.com/HuffPost México)

За последние дни в Венеции произошло сильнейшее за последние годы наводнение - вода поднялась на полтора метра.

Это четвертое по силе наводнение за всю историю наблюдений - 77% города оказалось под водой. Однако, судя по всему, многие жители и гости Венеции совсем не намерены менять свои планы.

Фото: затопленная Венеция (instagram.com/matbrig)

Они активно делятся в социальных сетях фото и видео из затопленного города. Судя по всему, рестораны и кафе не закрылись, посетители и персонал ходят в помещениях в воде, при этом иногда ее уровень - выше колена.

Видео: затопленные улицы Венеции (instagram.com/windy_forecast)

Также затоплена историческая часть города. Люди передвигаются по специальным мосткам, либо же в резиновых сапогах и специальных высоких бахилах, а некоторые - просто босиком.

В частности, вода залила собор Святого Марка. Сообщается, что уровень воды в соборе достигал 90 сантиметров. Из-за подтопления оказался поврежден мозаичный пол собора.

Фото: затопленная Венеция (instagram.com/igersvenezia)

В то же время площадь Сан-Марко, которую ранее закрыли из-за наводнения, вновь открылась. Владельцы кафе и ресторанов начали выручать свой бизнес в надежде привлечь клиентов.

Видео: затопленные улицы Венеции (youtube.com/lele Cobretti)

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни улучшения погодных условий не ожидается.

Фото: затопленная Венеция (instagram.com/alponteantico)

Наводнения в Венеции, так называемая Acqua Alta (высокая вода), происходят регулярно, однако выше отметки в 1,1 метра уровень воды обычно не поднимается. При этом затапливает около 12 процентов исторической части города. Такое происходит несколько раз в год.

Фото: затопленная Венеция (instagram.com/lindasuran)

Причиной этого погодного явления, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января, является ветровой нагон воды. Ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям старинного города.

Фото: затопленная Венеция (instagram.com/enpaiszeta)

Сообщается, что в результате наводнения в Италии пострадали десятки людей, в том числе - спасатели.

Мы также писали о том, что в Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек.