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Где и за сколько в Украине можно отдохнуть на выходных с любимым человеком: лучшие предложения

Автор: Светлана Мащенко

Романтический туры на выходные особенно актуальны к 14 февраля. Но провести время с любимым человеком можно и без привязки к особенной дате. Если раньше турфирмы активно предлагали такой формат отдыха начиная с 8 марта, то ныне отсчет начинается со Дня святого Валентина. Где и за сколько можно отдохнуть с самыми дорогими людьми - читайте в нашем материале.

Об этом Lite рассказали в программе "Ранок з Україною".

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"Если говорить об отдыхе выходного дня, то чаще всего люди ищут города, расположенные вблизи их места жительства. Как правило, расстояние составляет до 300-350 км", - рассказывает туроператор.

Большинство зимой направляется до Карпат. В среднем цена на тур выходного дня в Западной Украины стартует от 2500 до 30000 гривен. А еще пандемия открыла одну жемчужину Львовской области - наскальную крепости Тустань, где можно прогуляться как летом, так и зимой.

И если до Карпат ехать далеко, а покататься хочется - есть курорт в Центральной Украине - Водяники. Там и горки, и рестораны, и уютные усадьбы. Отдых вдвоем на выходные обойдется от 1500 гривен.

Имеет спрос и Южная Украина. Хоть и морозно, но влюбленные мечтают отпраздновать День святого Валентина на побережье моря.

Когда жалко тратить время на дорогу, то выход есть - пригородные отели на разный вкус. Наиболее популярные SPA-отеле. Цена за ночь стартует от 1000 гривен. Там пара может отдохнуть от городской суеты и уединиться. А некоторые гостиничные комплексы даже переняли практику из Закарпатья и добавили чаны под открытым небом.

"В Украине появилось как минимум 3 купольные отеля, цена за сутки в которых составляет 1500 грн. На вид это может быть как небольшой палаточный городок, но внутри там все устроено, даже кухня", - советуют туроператоры.

Ранее мы писали, что тревел-блогеры показали самые красивые места в Украине для романтического отдыха с любимым человеком.

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