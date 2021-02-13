Де і за скільки в Україні можна відпочити на вихідних з коханою людиною: найкращі пропозиції

"Якщо говорити про відпочинок вихідного дня, то найчастіше люди шукають міста, розташовані поблизу їхнього місця проживання. Як правило, відстань становить до 300-350 км", - розповідає туроператор.

Більшість взимку направляється до Карпат. У середньому ціна на тур вихідного дня до Західної України стартує від 2500 до 30000 гривень. А ще пандемія відкрила одну перлину Львівської області - наскальну фортецю Тустань, де можна прогулятися як влітку, так і взимку.

І якщо до Карпат їхати далеко, а покататися хочеться - є курорт в Центральній Україні - Водяники. Там і гірки, і ресторани, і затишні садиби. Відпочинок удвох на вихідні обійдеться від 1500 гривень.

Має попит і Південна Україна. Хоч і морозно, але закохані мріють відсвяткувати День святого Валентина на узбережжі моря.

Коли шкода витрачати час на дорогу, то вихід є - приміські готелі на різний смак. Найбільш популярні SPA-готелі. Ціна за ніч стартує від 1000 гривень. Там пара може відпочити від міської суєти і усамітнитися. А деякі готельні комплекси навіть перейняли практику із Закарпаття і додали чани під відкритим небом.

"В Україні з'явилося як мінімум 3 купольні готелі, ціна за добу в яких становить 1500 грн. На вигляд це може бути як невелике наметове містечко, але всередині там все влаштовано, навіть кухня", - радять туроператори.