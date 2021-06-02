Райские локации, гурманские изыски и мировые звезды: чем удивит Турция летом

Рай для эстета

Этот отель расположился в живописном уголке на берегу Средиземного моря, в часе езды от Анталии и 20 минутах - от Кемера. Окруженный горами и соснами, он создает впечатление приятной оторванности от мира с его проблемами. Компактная территория вместила в себя все виды пляжного отдыха. Прямо на территории есть "дикие" каменные пляжи и живописные бухты Beluga и Secret для уединения и романтических прогулок. С другой стороны - песчаный пляж з плавным заходом, идеальный для отдыха с детьми. Для любителей глубины и прыжков в воду - пирс.

На территории отеля есть отдых на любой вкус (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Дизайн отеля сдержанный и ненавязчивый, словно призванный радовать глаз. В интерьере преобладают мягкие пастельные тона, а в отделке - натуральные материалы. Почувствовать себя в "зоне комфорта" можно уже в вестибюле. С первых минут гости попадают в прохладную "оранжерею" с диковинными растениями. Из части номеров открывается вид на море, другие выходят окнами на горы. Для гостей с семьями или желающих уединиться есть возможность снять отдельные виллы.

На территории отеля есть масса стильных локаций, уникальных экспонатов и завораживающих деталей, включая дорогостоящие пальмы и необычную экспозицию в фойе. Так что любителям Instagram будет где разгуляться! К слову, wi-fi работает в любом уголке комплекса.



See, Feel, Love - девиз NG Phaselis Bay (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Изюминка и настоящий символ отеля - деревянная обзорная площадка на холме, к которой ведет живописная лестница. Тут можно наслаждаться восходами и закатами, часто здесь устраивают свидания и даже занятия йогой. Рядом внизу расположилась концертная площадка и сцена, где будут выступать звезды мирового масштаба. Откроет эту традицию популярный во всем мире турецкий певец Таркан.

Интерьер отеля продуман до мелочей (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Звездное меню

В отеле есть несколько ресторанов: основной со шведским столом, 6 ресторанов, работающих по системе A la Carte, и собственная кондитерская. А потому тут можно в прямом смысле изучить все блюда мировой кухни, включая молекулярную. Разработкой меню занимаются только звезды индустрии. К примеру, известный в Турции шеф-повар Рафет Индже, судья популярного кулинарного шоу The Taste Türkiye и автор нескольких книг. Здесь же работает ученик известного "повара с солью" Нусрета Гёкче, который отвечает за мясные блюда. Свое мастерство он продемонстрировал во время фееричного стейк-шоу, готовя блюда прямо на глазах у нашей группы.



За меню отвечают лучшие повара (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay)

Из всего разнообразия вкусов сложно выделить фаворитов. В средиземноморском ресторане это, пожалуй, лосось по оригинальному рецепту и фирменная пицца с морепродуктами. А в кондитерской определиться с любимыми блюдами оказалось сложнее: тающие во рту пирожные и десерты - гордость самого шефа.



Бары расположены в самых живописных уголках (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay)

В отеле есть несколько баров, расположенных по всей территории. К слову, один из ресторанов круглосуточный. Что немаловажно - здесь есть отдельное меню для детей всех возрастов, которое доступно в любое время.

Обслуживание в NG Phaselis Bay - отдельный вид заботы. Всюду есть специальные кнопки вызова официанта. Хотя они и без того буквально ловят взглядом желающих что-то заказать и передвигаются на роликах, чтобы быстрее принести заказ. Секрет доброжелательного отношения персонала кроется в том числе идеальных условиях, созданных для работников. Специально для команды был построен отдельный отель со всеми удобствами. А мастеров с юных лет обучают и "воспитывают" под себя, привлекая к работе сразу после учебы.

Health is a new luxury

Вопрос здоровья и гармоничного душевного состояния, пожалуй, никогда не стоял так остро, как в период пандемии. А потому релаксации, укреплению и восстановлению организма в отеле отведена особая роль. Окружающая обстановка мягко внушает: забота о себе - приоритет и стиль жизни, и сопротивляться нет никакого желания. Активные занятия кажутся неотъемлемой составляющей отдыха, а детокс-бары - их логичным продолжением.



Отель предлагает массу процедур для восстановления тела и души (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay)

Entertainment-команда - только профессионалы, которые помогут легко освоить тот или иной вид активности. К примеру, в отеле можно углубленно изучать йогу. Этим летом здесь можно будет попробовать целых 8 ее видов. Классических аниматоров тут нет, но не удивляйтесь, если вы шли полежать у бассейна, а оказались на коврике. Инструкторы умеют ненавязчиво затянуть вас на урок пилатеса, акваджампинга или растяжки, которые здесь происходят каждые полчаса.



В отеле есть также крытый бассейн (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay)

Для любителей попробовать что-то новое тоже найдется масса вариантов. Так, наша группа отправилась покорять волны на водных велосипедах. Для детей здесь есть специальный клуб с увлекательными занятиями и внушительный аквапарк.



Аквапарк - рай для детей (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Сердце зоны релакса и восстановления - спа-центр, который уже успел получить массу престижных наград. Здесь оборудовано несколько видов саун, крытый бассейн и контрастные души. К услугам гостей - процедуры по уходу за телом и лицом на профессиональных косметических линиях, массажи. О мастерстве последних можно судить по умению найти болевые точки и зажимы даже без указания своих "проблемных зон".

Отель приглашает насладиться *slow summer* (видео: instagram.com/ngphaselisbay)

В завершение хочется сказать, что куда бы вы ни отправились этим летом на отдых, путешествовать или релаксировать, планируя свой маршрут, помните: всего в 2-х часах с небольшим лета от Украины вас ждет райский уголок, способный удовлетворить все ваши требования.