Райські локації, гурманські вишукування та світові зірки: чим здивує Туреччина влітку

Рай для естета

Цей готель розташувався в мальовничому куточку на березі Середземного моря, в годині їзди від Анталії і 20 хвилинах - від Кемера. Оточений горами і соснами, він створює враження приємної відірваності від світу з його проблемами. Компактна територія вмістила в себе всі види пляжного відпочинку. Прямо на території є "дикі" кам'яні пляжі і мальовничі бухти Beluga і Secret для усамітнення і романтичних прогулянок. З іншого боку - піщаний пляж з плавним заходом, ідеальний для відпочинку з дітьми. Для любителів глибини і стрибків у воду - пірс.

На території готелю є відпочинок на будь-який смак (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Дизайн готелю стриманий і ненав'язливий, немов покликаний радувати око. В інтер'єрі переважають м'які пастельні тони, а в обробці - натуральні матеріали. Відчути себе в "зоні комфорту" можна вже у вестибюлі. З перших хвилин гості потрапляють в прохолодну "оранжерею" з дивовижними рослинами. З частини номерів відкривається вид на море, інші виходять вікнами на гори. Для гостей з сім'ями або бажаючих усамітнитися є можливість зняти окремі вілли.

На території готелю є маса стильних локацій, унікальних експонатів і деталей, що зачаровують, включаючи дорогі пальми і незвичайну експозицію у фойє. Так що любителям Instagram буде де розгулятися! До слова, wi-fi працює в будь-якому куточку комплексу.



See, Feel, Love - девіз NG Phaselis Bay (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Родзинка і справжній символ готелю - дерев'яна оглядова площадка на пагорбі, до якої ведуть мальовничі сходи. Тут можна насолоджуватися сходами і заходами, часто тут влаштовують побачення і навіть заняття йогою. Поруч внизу розташувався концертний майданчик і сцена, де виступатимуть зірки світового масштабу. Відкриє цю традицію популярний у всьому світі турецький співак Таркан.

Інтер'єр готелю продуманий до дрібниць (фото: пресс-служба NG Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Зоряне меню

В готелі є кілька ресторанів: основний зі шведським столом, 6 ресторанів, що працюють за системою A la Carte, і власна кондитерська. А тому тут можна в прямому сенсі вивчити всі страви світової кухні, включаючи молекулярну. Розробкою меню займаються тільки зірки індустрії. Наприклад, відомий в Туреччині шеф-кухар Рафет Індже, суддя популярного кулінарного шоу The Taste Türkiye і автор декількох книг. Також у готелі працює учень відомого "кухаря з сіллю" Нусрета Гекче, який відповідає за м'ясні страви. Свою майстерність він продемонстрував під час феєричного стейк-шоу, готуючи страви прямо на очах у нашої групи.



За меню відповідають кращі кухарі (фото: прес-служба NG Phaselis Bay)

З усього розмаїття смаків складно виділити фаворитів. У середземноморському ресторані це, мабуть, лосось за оригінальним рецептом і фірмова піца з морепродуктами. А в кондитерській визначитися з улюбленими стравами виявилося складніше: тістечка, що тануть у роті, і десерти - гордість самого шефа.



Бари розташовані в наймальовничіших куточках (фото: прес-служба NG Phaselis Bay)

У готелі є кілька барів, розташованих по всій території. До слова, один з ресторанів цілодобовий. Що важливо - тут є окреме меню для дітей різного віку, яке доступне в будь-який час.

Обслуговування в NG Phaselis Bay - окремий вид турботи. Всюди є спеціальні кнопки виклику офіціанта. Хоча вони і без того буквально ловлять поглядом бажаючих щось замовити і пересуваються на роликах, щоб швидше принести замовлення. Секрет доброзичливого ставлення персоналу криється в тому числі ідеальних умовах, створених для працівників. Спеціально для команди був побудований окремий готель з усіма зручностями. А майстрів з юних років навчають і "виховують" під себе, залучаючи до роботи відразу після навчання.

Health is a new luxury

Питання здоров'я і гармонійного душевного стану, мабуть, ніколи не стояло так гостро, як в період пандемії. А тому релаксації, зміцненню і відновленню організму в готелі відведена особлива роль. Навколишнє оточення м'яко вселяє впевненість: турбота про себе - пріоритет і стиль життя, і чинити опір немає ніякого бажання. Активні заняття здаються невід'ємною складовою відпочинку, а детокс-бари - їх логічним продовженням.



Готель пропонує масу процедур для відновлення тіла і душі (фото: прес-служба ng Phaselis Bay)

Entertainment-команда - тільки професіонали, які допоможуть легко освоїти той чи інший вид активності. Наприклад, в готелі можна поглиблено вивчати йогу. Цього літа тут можна буде спробувати цілих 8 її видів. Класичних аніматорів в готелі немає, але не дивуйтеся, якщо ви йшли полежати біля басейну, а опинилися на килимку. Інструктори вміють ненав'язливо затягнути вас на урок пілатесу, акваджампінгу або розтяжки, які тут відбуваються кожні півгодини.



У готелі є також критий басейн (фото: прес-служба ng Phaselis Bay)

Для любителів спробувати щось нове теж знайдеться маса варіантів. Так, наша група вирушила підкорювати хвилі на водних велосипедах. Для дітей тут є спеціальний клуб із захоплюючими заняттями і значний аквапарк.



Аквапарк - рай для дітей (фото: прес-служба ng Phaselis Bay; instagram.com/ngphaselisbay)

Серце зони релаксу і відновлення - спа-центр, який вже встиг отримати масу престижних нагород. Тут обладнано кілька видів саун, критий басейн і контрастні душі. До послуг гостей - процедури по догляду за тілом та обличчям на професійних косметичних лініях, масажі. Про майстерність останніх можна судити по вмінню знайти больові точки навіть без вказівки своїх "проблемних зон".

Готель запрошує насолодитися *slow summer* (відео: instagram.com/ngphaselisbay)

На завершення хочеться сказати, що куди б ви не вирушили цього літа на відпочинок, подорожувати або релаксувати, плануючи свій маршрут, пам'ятайте: всього в 2-х годинах з невеликим літа від України вас чекає райський куточок, здатний задовольнити всі ваші вимоги.