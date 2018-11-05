Первый в мире: на Мальдивах открылся подводный отель

Фото: коллаж РБК-Украина

Необычный отель рассчитан на девятерых гостей

Первый в мире подводный отель открылся на Мальдивских островах. Ночь в нем обойдется любителям всего необычного в 50 тысяч долларов, пишет CNN.

Вилла вписана в островной риф и называется "Мурака", что на местном языке означает "коралл".

В отеле два этажа - надводный и подводный. На верхнем, надводном, находятся домашний спортзал, комната дворецкого, помещения охраны, а также гостиная, кухня, бар и столовая, выходящая на террасу.

Фото: подводный отель на Мальдивах (Conrad Hotels & Resorts)

Из расположенного на глубине пяти метров подводного этажа открывается панорамный вид на океан. Здесь находятся спальня, гостиная и ванная комната. В гостинице также есть ресторан, где подают блюда из морепродуктов.

К слову, минимальный приеод пребывания на вилле - 4 ночи.

Фото: подводный отель на Мальдивах (Conrad Hotels & Resorts)

Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в $15 млн долларов.

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