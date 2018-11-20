Новый год в Европе: как экономно отдохнуть украинцам

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Дешевле всего путешествие обойдется, если покупать билеты заранее

Новый год — самый ожидаемый и популярных праздник в большинстве стран мира. В ночь с 31 декабря на 1 января во всех европейских городах происходит чудо: яркие шоу, масштабные концерты, самые разнообразные угощения и напитки. Накануне католического Рождества улицы наряжают праздничными гирляндами, на площадях устраивают ярмарки. Воспользовавшись безвизовым режимом и лоукостами украинцы могут экономно отпраздновать новый год в Европе. Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Топ-5 предложений:

Варшава, Польша — от 5 600 гривен на человека

Билеты на самолет в Варшаву туда-обратно на одного человека 31 декабря обойдутся от 2 900 гривен. Последний рейс — в 17:55. Одна ночь в хостеле в праздничные дни в столице Польши — от 500 гривен, правда через несколько недель места могут закончиться. Если отправиться в Польшу на два дня, провести новогоднюю ночь на площади, а уже днем улететь домой, можно обойтись и без места для ночлега, что сэкономит немного средств.

Фото: Варшава (facebook.com/elena.razymnaya)

Для посещения страны необходимо иметь с собой не менее 300 злотых (2 200 гривен) на человека и обратный билет. Лучшими местами для празднования Нового года в Варшаве считается Замковая площадь, площадь Конституции, Дворец культуры и науки. Культурная программа будет длится ориентировочно до 3 часов ночи.

Барселона, Испания — от 12 000 гривен на человека

Перелет туда-обратно в Барселону из Киева стоит от 8 300 гривен по состоянию на 20 ноября. Позже они могут обойтись дороже. Номер в хостеле на одного человека — от 800 грн. Причем уже сейчас с 30 декабря по 2 января можно забронировать места только в относительно дорогих хостелах — от 1 300 гривен в сутки. При себе обязательно иметь около 70,7 евро на человека в сутки.

Фото: (instagram.com/starry.espana)

На площади Барселоны ожидается масштабное праздничное шоу с концертом и фейерверками. Также встретить 2019-й можно у подножья горы Монжуик или на площади Каталонии.

Берлин, Германия — от 11 700 гривен на человека

Перелет в столицу Германии из Киева обойжется как минимум 8,9 на человека. Если ехать на собственном автомобиле дорога в обе стороны выйдет несколько тысяч. Самые дешевые хостелы уже сданы, сейчас одно койко-место в общей комнате можно найти по цене от 1,3-1,5 гривен в сутки. С собой нужно иметь примерно 45 евро на человека в сутки.

Фото: (pixabay.com)

Местные празднуют Новый год на площади за Бранденбургскими воротами. Пить здесь нежелательно, однако из-за большого наплыва туристов полиция иногда относится более снисходительно. За 10 евро можно попасть на шоу в Жандарменмаркт. Согреться можно в берлинских пивных, здесь же стоит попробовать местные колбаски и фирменное пиво.

Париж, Франция — от 12 000 гривен

Билеты в Париж и обратно обойдутся как минимум в 9 100 гривен. Цены на ночь в хостеле стартуют от 1000 грн, а с собой нужно иметь от 65 евро (около 2 000 гривен). Помимо знаменитых Эйфелевой башни и Елисейских полей, также стоит посетить торговые галереи Lafayette и Printemps.

Фото: (instagram.com/doll_memories)

Новый год можно встретить на площади возле Нотр-Дама. Здесь установлена главная елка страны. Пообедать можно в одном из местных кафе, а вот столик в ресторане придется бронировать за несколько недель до праздника.

Фото: (pixabay.com)

Прага, Чехия — от 8 500 гривен

Новый год в Праге можно отметить даже со скромным бюджетом. Хостел обойдется от 700 грн в сутки, а перелет в обе стороны — всего в 6 600 гривен. С собой нужно иметь от 40 евро.

Фото: (pixabay.com)

Вариантов, где встретить 2019-й, множество. Праздничные шоу устроят на центральной (Староместская) и Вацлавской площадях. Также можно прогуляться по Карлову мосту и загадать желание, поужинать в местном кафе, пройтись по Пражскому Граду и Нерудовой улице.

Напомним, что ранее мы писали во сколько обойдется новогодний стол в 2019 году и как сэкономить на продуктах.

Также мы писали, что в Киеве начнет работать "Зимова Країна на ВДНГ".

Видео: (video.rbc.ua)