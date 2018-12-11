Львов вошел в топ-100 самых туристических городов мира

Фото: Львов (pxhere.com)

Украинский город обошел такие известные места как Ницца и Тель-Авив

Британская международная компания Euromonitor опубликовала рейтинг 100 самых популярных среди туристов в 2018 году городов. Впервые в этот список попал и украинский город - Львов занял 80-ю строчку.

Первое место досталось Гонконгу, который в этом году принял около 30 млн иностранных туристов.

Фото: Гонконг (pxhere.com)

На второй строчке расположился Бангкок (Таиланд) с показателем 23,6 млн иностранных туристов.

Фото: Бангкок (pxhere.com)

Третью занял Лондон (Великобритания) - 20,7 млн иностранных туристов.

Фото: Лондон (pxhere.com)

В топ-10 городов входят также Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шэньчжэнь. В этих городах зафиксировали от 12 до 18 млн иностранных туристов в 2018 году.

Львов в 2018 году посетило 2,7 млн туристов (80-е место). В рейтинге Euromonitor Львов обошел такие известные города, как Тель-Авив, Франкфурт, Стокгольм, Ницца, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Порто, Доха.

Фото: Львов (pxhere.com)

Мэр Львова Андрей Садовый уже отреагировал на подобное достижение.

"Мне приятно, что Львов попал в рейтинг самых привлекательных туристических городов мира. Пока что это единственный город из Украины, а я бы хотел, чтобы их было больше. 10% денег мира крутятся в туризме. Украина имеет огромный потенциал, но она его не раскрывает до конца. Больше 10 лет назад мы во Львове определили для себя туризм как приоритетную отрасль, которая может приносить успех городу. И будем дальше двигаться в этом направлении – потому что для меня важны новые рабочие места и качественная промоция – благодаря красивому Львову люди узнают Украину", - заявил градоначальник порталу Zahid.net.

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Видео: РБК-Украина