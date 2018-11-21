"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров станет наркодилером в Бразилии

Фото: Дмитрий Комаров (пресс-служба 1+1)

В лучших традициях программы ведущий решится провести опасный эксперимент

В шестом выпуске 10-го сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, который выйдет 21 ноября, телеведущий попытается раскрыть маршруты наркотрафика в Бразилии и побывает в джунглях.

На этот раз Дмитрий посетил Манаус - крупнейший мегаполис северной Бразилии и уникальный город, который со всех сторон окружен амазонскими джунглями. Ведущий покажет другую сторону жизни в сердце Амазонии, где действуют свои уголовные законы.

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

А полиция изо всех сил пытается уберечь жителей от преступников, которые очень часто становятся неуправляемыми из-за наркотического воздействия.

Посетив известную криминальную точку Табатинга, которая находится на границе с Колумбией и Перу и подчиняется мафиозному клану "Северная семья", где после 6 вечера начинается неофициальный комендантский час, Дмитрий решил найти человека, который тайно расскажет об особенностях и законах, существующих здесь, а также о сбыте наркотиков среди местных.

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

В лучших традициях программы ведущий решится провести опасный эксперимент и на некоторое время превратится в псевдо-наркодилера, который попытается перевезти ненастоящий кокаин, чтобы показать путь распространения наркотиков через границу Бразилии и Колумбии.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.

Отметим, что в Бразилии телеведущий Дмитрий Комаров провел более трех месяцев, снимая видео для нового сезона своей программы.

Также создатели программы "Мир наизнанку" пошли на риск для жизни и встретились с главарем бразильской банды.

Видео: РБК-Украина