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"Свадьба дальнобойщиков": в Ровно молодожены выбрали необычную альтернативу лимузину

Lite » Приколы 06.11.2018 - 15:45

Свадьба дальнобойщиков (Видео: YouTube)

На улицах Ровно недавно можно было наблюдать необычный свадебный кортеж. Молодожены подошли к свадебной церемонии креативно и решили выбрать как удачную альтернативу белому лимузину красный грузовик. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Как видно (и слышно) из ролика, прохожие оценили нестандартный подход свадебной пары к авто, и сопровождали движение праздничного транспорта возгласами восхищения.

Украшенный свадебными лентами и разноцветными воздушными шариками грузовик прохожие снимали на видео, комментировали, порой не сдерживая эмоции, и просто останавливались, чтобы посмотреть на якрий праздничный вояж под венец.

&quot;Свадьба дальнобойщиков&quot;: в Ровно молодожены выбрали необычную альтернативу лимузину

Свадьба дальнобойщиков (Скрин: YouTube)

Ранее мы сообщали, что недавно двое украинских военных познакомились на фронте и поженились по программе "Брак за одни сутки"

Также мы писали о том, что в городе Тангалле на Шри-Ланке перебравшим алкоголя молодоженам из Лондона продали отель, в котором те провели свой медовый месяц. Сделку они согласовали и оформили с сотрудниками гостиницы, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что 4 октября стартовала одна из самых ожидаемых комедий этого года - "Скажене Весілля", а на презентации картины можно было стать свидетелями настоящей свадьбы

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины грузовиксвадьба
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