"Весілля далекобійників": у Рівному молодята обрали незвичайну альтернативу лімузину

Весілля далекобійників (Відео: YouTube)

На вулицях Рівного нещодавно можна було спостерігати незвичайний весільний кортеж. Молодята підійшли до весільної церемонії креативно та вирішили обрати як вдалу альтернативу білому лімузину червону вантажівку. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Як видно (і чутно) з ролика, перехожі оцінили нестандартний підхід весільної пари до автівки, і супроводжували рух святкового транспорту вигуками захоплення.

Прикрашену весільними стрічками і різнокольоровими повітряними кульками вантажівку перехожі знімали на відео, коментували, часом не стримуючи емоції, і просто зупинялися, щоб подивитися на якрій святковий вояж під вінець.

Весілля далекобійників (Скрін: YouTube)

Раніше ми повідомляли, що нещодавно двоє українських військових познайомилися на фронті і одружилися за програмою "Шлюб за одну добу".

Також ми писали про те, що в місті Тангалле на Шрі-Ланці перебравшим алкоголю молодятам з Лондона продали готель, в якому ті провели свій медовий місяць. Угоду вони погодили і оформили із співробітниками готелю, будучи в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що 4 жовтня стартувала одна з найбільш очікуваних комедій цього року - "Скажене Весілля", а на презентації картини можна було стати свідками справжнього весілля.

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Відео: РБК-Україна