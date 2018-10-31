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Страшенно милі: фотодобірка кумедних котиків до Хеллоуїну

Lite » Приколи 31.10.2018 - 19:06
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Приголомшлива добірка котиків до Хеллоуїну

Хеллоуїн – це не тільки містичне свято, але і спроба долучити себе до потойбічного світу. Історія Хеллоуїна, коріння якого сходять до традицій древніх кельтів, оповита таємницею – більше двох тисячоліть тому в цю ніч люди збиралися біля вогнищ, які розводили жерцями-друїдами, одягали на себе звірині шкури і приносили в жертву тварин.

Страшенно милі: фотодобірка кумедних котиків до Хеллоуїну

Фото: instagram.com

Згідно з кельтським повір'ям, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада світи живих і мертвих відкривали свої двері, і мешканці потойбічного світу пробиралися на землю.

Щоб не стати жертвами духів і привидів, кельти надягали на себе звірині шкури, щоб відлякувати "непроханих гостей".

На вулиці біля будинків люди залишали частування для духів.

Після жертвопринесення люди забирали священний вогонь додому. Символом свята була гарбуз. У день привидів, відьом та іншої нечисті, пропонуємо вашій перегляду страхітливу добірку на вигляд цілком нешкідливих котиків.

 

Фото: instagram.com

Дивлячись на ці фотографії, мимоволі напрошується питання: "А може і правда коти вважаються провідниками в потойбічний світ?"

 

Фото: Instagram.com

Додамо, в Києві на Андріївському узвозі з'явився новий туристичний маршрут у супроводі котиків.

Також відзначимо, Аліна Гросу до Хелловіну на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото в образі "Мертвої нареченої".

Радимо подивитись:

 

Новини України Хэллоуинкотики
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