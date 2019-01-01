ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Ай нов, ю нов": англоязычная пародия на хит Олега Винника

Lite » Приколы 01.01.2019 - 16:36

Видео: YouTube/ВІА Кіп’яток

В сети появилась забавная пародия на хит популярного Олега Винника "Ты в курсе". Фишка композиции, авторами которой стали известные юмористы, в частности лидер "VIP Тарнопіль" Тарас Стадницкий, в том, что она записана на английском языке.

Как отметил известный украинский музыкант Аркадий Войтюк, самый знаменитый Володька страны решил "просто перевести песню Винника в Google Translate".

&quot;Ай нов, ю нов&quot;: англоязычная пародия на хит Олега Винника

Скриншот

"Англоязычный" текст песни "Ты в курсе":

Ай донт нов, ю нов май бейбі
Ві вілл бі тугеза мейбі
Ю дрім, ю дрім ені мен'с
Енд ю нов, ю нов май ханні
Май лов іс май манні
Енд ай, ай кол ю ту денс

Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!

Венн ай сі, ай сі ю айс
Венн ай сі, ай сі ю найс
Май харт, май харт вілл гоу он
Венн ай сі ю ендерстенд
Авер лов вілл нот бі енд
Ай донт, дон вонт бі алон

Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!

&quot;Ай нов, ю нов&quot;: англоязычная пародия на хит Олега Винника

Скриншот

Пользователи сети заценили трек и лирик-видео.

"Кажется, я знаю, кто поедет на Евровидение 2019", - написал Роман Крушельницкий.

"Ну все, Володька обогнал Винника, отбоя от женщин не будет", - отметила одна девушка в комментариях под роликом.

Напомним, что сам Олег Винник поделился курьезной историей, которая приключилась с ним в Новый год. Также артист похвастался мускулатурой.

Педан "сфотографировался" с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото) "Мои глаза": комик спародировал откровенный снимок Дженнифер Лопес
Новости Украины Олег Винникпародия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь