"Ай нов, ю нов": англоязычная пародия на хит Олега Винника

Видео: YouTube/ВІА Кіп’яток
В сети появилась забавная пародия на хит популярного Олега Винника "Ты в курсе". Фишка композиции, авторами которой стали известные юмористы, в частности лидер "VIP Тарнопіль" Тарас Стадницкий, в том, что она записана на английском языке.
Как отметил известный украинский музыкант Аркадий Войтюк, самый знаменитый Володька страны решил "просто перевести песню Винника в Google Translate".
Скриншот
"Англоязычный" текст песни "Ты в курсе":
Ай донт нов, ю нов май бейбі
Ві вілл бі тугеза мейбі
Ю дрім, ю дрім ені мен'с
Енд ю нов, ю нов май ханні
Май лов іс май манні
Енд ай, ай кол ю ту денс
Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!
Венн ай сі, ай сі ю айс
Венн ай сі, ай сі ю найс
Май харт, май харт вілл гоу он
Венн ай сі ю ендерстенд
Авер лов вілл нот бі енд
Ай донт, дон вонт бі алон
Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!
Скриншот
Пользователи сети заценили трек и лирик-видео.
"Кажется, я знаю, кто поедет на Евровидение 2019", - написал Роман Крушельницкий.
"Ну все, Володька обогнал Винника, отбоя от женщин не будет", - отметила одна девушка в комментариях под роликом.
Напомним, что сам Олег Винник поделился курьезной историей, которая приключилась с ним в Новый год. Также артист похвастался мускулатурой.