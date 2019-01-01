"Ай нов, ю нов": англоязычная пародия на хит Олега Винника

Видео: YouTube/ВІА Кіп’яток

В сети появилась забавная пародия на хит популярного Олега Винника "Ты в курсе". Фишка композиции, авторами которой стали известные юмористы, в частности лидер "VIP Тарнопіль" Тарас Стадницкий, в том, что она записана на английском языке.

Как отметил известный украинский музыкант Аркадий Войтюк, самый знаменитый Володька страны решил "просто перевести песню Винника в Google Translate".

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"Англоязычный" текст песни "Ты в курсе":

Ай донт нов, ю нов май бейбі

Ві вілл бі тугеза мейбі

Ю дрім, ю дрім ені мен'с

Енд ю нов, ю нов май ханні

Май лов іс май манні

Енд ай, ай кол ю ту денс

Ай нов, ю нов

Вот ю - ітс май лов

Ай нов - еврідей

Олл вілл бі окей!

Венн ай сі, ай сі ю айс

Венн ай сі, ай сі ю найс

Май харт, май харт вілл гоу он

Венн ай сі ю ендерстенд

Авер лов вілл нот бі енд

Ай донт, дон вонт бі алон

Ай нов, ю нов

Вот ю - ітс май лов

Ай нов - еврідей

Олл вілл бі окей!

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Пользователи сети заценили трек и лирик-видео.

"Кажется, я знаю, кто поедет на Евровидение 2019", - написал Роман Крушельницкий.

"Ну все, Володька обогнал Винника, отбоя от женщин не будет", - отметила одна девушка в комментариях под роликом.

Напомним, что сам Олег Винник поделился курьезной историей, которая приключилась с ним в Новый год. Также артист похвастался мускулатурой.