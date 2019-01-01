"Ай нов, ю нов": англомовна пародія на хіт Олега Винника

Відео: YouTube/ВІА Кіп'яток

У мережі з'явилася кумедна пародія на хіт популярного Олега Винника "Ты в курсе". Фішка композиції, авторами якої стали відомі гумористи, зокрема лідер "VIP Тарнопіль" Тарас Стадницький, в тому, що вона записана англійською мовою.

Як зазначив відомий український музикант Аркадій Войтюк, найзнаменитіший Володька країни "вирішив просто перекласти пісню Винника в Google Translate".

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"Англомовний" текст пісні "Ты в курсе":

Ай донт нов, ю нов май бейбі

Ві вілл бі тугеза мейбі

Ю дрім, ю дрім ені мен'с

Енд ю нов, ю нов май ханні

Май лов іс май манні

Енд ай, ай кол ю ту денс

Ай нов, ю нов

Вот ю - ітс май лов

Ай нов - еврідей

Олл вілл бі окей!

Венн ай сі, ай сі ю айс

Венн ай сі, ай сі ю найс

Май харт, май харт вілл гоу он

Венн ай сі ю ендерстенд

Авер лов вілл нот бі енд

Ай донт, дон вонт бі алон

Ай нов, ю нов

Вот ю - ітс май лов

Ай нов - еврідей

Олл вілл бі окей!

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Користувачі мережі зацінили трек і лірик-відео.

"Здається, я знаю, хто поїде на Євробачення 2019", - написав Роман Крушельницький.

"Ну все, Володька обігнав Винника, відбою від жінок не буде", - зазначила одна дівчина в коментарях під роликом.

Нагадаємо, що сам Олег Винник поділився курйозної історією, яка трапилася з ним в Новий рік. Також артист похвалився мускулатурою.