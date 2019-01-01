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"Ай нов, ю нов": англомовна пародія на хіт Олега Винника

Lite » Приколи 01.01.2019 - 16:36

Відео: YouTube/ВІА Кіп'яток

У мережі з'явилася кумедна пародія на хіт популярного Олега Винника "Ты в курсе". Фішка композиції, авторами якої стали відомі гумористи, зокрема лідер "VIP Тарнопіль" Тарас Стадницький, в тому, що вона записана англійською мовою.

Як зазначив відомий український музикант Аркадій Войтюк, найзнаменитіший Володька країни "вирішив просто перекласти пісню Винника в Google Translate".

&quot;Ай нов, ю нов&quot;: англомовна пародія на хіт Олега Винника

Скріншот

"Англомовний" текст пісні "Ты в курсе":

Ай донт нов, ю нов май бейбі
Ві вілл бі тугеза мейбі
Ю дрім, ю дрім ені мен'с
Енд ю нов, ю нов май ханні
Май лов іс май манні
Енд ай, ай кол ю ту денс

Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!

Венн ай сі, ай сі ю айс
Венн ай сі, ай сі ю найс
Май харт, май харт вілл гоу он
Венн ай сі ю ендерстенд
Авер лов вілл нот бі енд
Ай донт, дон вонт бі алон

Ай нов, ю нов
Вот ю - ітс май лов
Ай нов - еврідей
Олл вілл бі окей!

&quot;Ай нов, ю нов&quot;: англомовна пародія на хіт Олега Винника

Скріншот

Користувачі мережі зацінили трек і лірик-відео.

"Здається, я знаю, хто поїде на Євробачення 2019", - написав Роман Крушельницький.

"Ну все, Володька обігнав Винника, відбою від жінок не буде", - зазначила одна дівчина в коментарях під роликом.

Нагадаємо, що сам Олег Винник поділився курйозної історією, яка трапилася з ним в Новий рік. Також артист похвалився мускулатурою.

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